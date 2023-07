ServiceNow, Nvidia e Accenture partner per l’AI generativa per le aziende

ServiceNow, NVIDIA e Accenture hanno annunciato il lancio di AI Lighthouse, un programma unico nel suo genere progettato per accelerare lo sviluppo e l’adozione di capacità di AI generativa a livello enterprise.

Espandendo le partnership strategiche tra ServiceNow, NVIDIA e Accenture, sottolineano le tre aziende, AI Lighthouse assisterà i clienti di tutti i settori nella progettazione, nello sviluppo e nell’implementazione di nuovi casi d’uso di AI generativa.

AI Lighthouse unisce la piattaforma e il motore di automazione aziendale ServiceNow, il supercomputing e il software AI NVIDIA e i servizi di trasformazione AI di Accenture. L’offerta completa consentirà ai clienti di collaborare come partner nella progettazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di AI generativa e applicazioni custom per far progredire le loro aziende.

Secondo le aziende partner dell’iniziativa, la potenza del programma AI Lighthouse offrirà vantaggi ai clienti enterprise in vari modi:

Riducendo il noioso lavoro manuale dei professionisti del servizio clienti , con overview e insight che li aiuteranno a risolvere i problemi più rapidamente.

, con overview e insight che li aiuteranno a risolvere i problemi più rapidamente. Deviando i casi promuovendo opzioni self-service , responsabilizzando le persone e offrendo esperienze coinvolgenti con un linguaggio umano naturale.

, responsabilizzando le persone e offrendo esperienze coinvolgenti con un linguaggio umano naturale. Con la generazione automatica di contenuti , tra cui risultati di ricerca intelligenti, note di lavoro e articoli della knowledge base.

, tra cui risultati di ricerca intelligenti, note di lavoro e articoli della knowledge base. Aumentando la produttività degli sviluppatori con raccomandazioni intelligenti per il codice.

Da maggio ServiceNow ha lanciato una serie di potenti funzionalità di AI generativa create appositamente per la piattaforma Now, e si è impegnata con grandi aziende farmaceutiche, di servizi finanziari, di produzione e di assistenza sanitaria per testarle in ambienti enterprise. Il programma AI Lighthouse si baserà su questi primi progressi per collaborare alla progettazione, allo sviluppo e all’implementazione di nuovi casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa con un gruppo selezionato di clienti nei settori dell’IT service management (ITSM), del customer service management (CSM) e dell’employee experience.

Il software e l’accelerated computing di NVIDIA, fra cui il supercomputing NVIDIA DGX AI e NVIDIA DGX Cloud, nonché il software NVIDIA NeMo, forniranno il computing full-stack per l’addestramento e la messa a punto dei modelli; ServiceNow sarà la piattaforma di front-end per l’automazione del workflow e l’intelligence; Accenture sfrutterà le sue profonde conoscenze funzionali e di settore e la sua esperienza nella strategia, nella progettazione e nella delivery dell’AI generativa per dare vita ai casi d’uso dei clienti.

La piattaforma ServiceNow automatizza i flussi di lavoro in tutta l’azienda, collegando reparti, sistemi e silos diversi e automatizzando i processi per aumentare la produttività e consentire esperienze di lavoro senza soluzione di continuità. Now Assist è l’esperienza di AI generativa di ServiceNow, costruita appositamente all’interno della piattaforma ServiceNow e progettata per consentire l’automazione intelligente e accelerare la produttività semplificando le attività ripetitive, aumentando l’agilità e trasformando la user experience.

Sulla base dell’investimento di 3 miliardi di dollari recentemente annunciato da Accenture nell’intelligenza artificiale, questa collaborazione sfrutterà l’Accenture Center for Advanced AI, con la sua profonda attenzione all’AI generativa e ai modelli linguistici di grandi dimensioni. Accenture accelererà la progettazione e l’ingegnerizzazione di LLM specifici per il settore e di capacità di AI generativa all’interno della piattaforma ServiceNow per rendere più intelligenti i flussi di lavoro funzionali e di settore.

Accenture utilizzerà la sua esperienza nelle operazioni di infrastruttura e di servizio IT attraverso il continuum del cloud, insieme alla sua vasta esperienza nell’aiutare i clienti di tutti i settori a sfruttare l’AI generativa, per accelerare il valore in tutta l’azienda.