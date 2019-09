ServiceNow lancia New York, la nuova release della Now Platform

ServiceNow ha annunciato la disponibilità di New York, la nuova release della Now Platform, che abilita un’esperienza mobile nativa nelle attività lavorative di tutti i giorni.

Per la prima volta, vengono rese disponibili delle esperienze mobile di tipo consumer che permettono uno svolgimento delle attività più facile.

La nuova release della Now Platform include Now Mobile app e ServiceNow Onboarding.

La compagnia di cloud computing ha lavorato molto sulla parte mobile, ed infatti Now Mobile app rende le attività lavorative di ogni giorno semplici e facili, permettendo di gestirle da remoto, sia che si tratti di risolvere un problema IT che di ordinare un computer, trovare una conference room, ottenere supporto dalle Risorse Umane, approvare un ordine di acquisto, richieste inerenti a viaggi e documenti legali o più in generale ottenere delle risposte veloci per le proprie richieste.

Grazie a ServiceNow Onboarding invece è possibile di iniziare un nuovo lavoro con successo, combinando tutte le attività dei diversi dipartimenti coinvolti e convogliandole in un’esperienza mobile singola e intuitiva. Insieme, Now Mobile e Mobile Onboarding fissano un nuovo standard mobile per le aziende, andando oltre le singole soluzioni a beneficio di un’esperienza mobile dei workflow che soddisfa veramente i desideri dei dipendenti e permettere di portare il lavoro a compimento.

Now Mobile e Onboarding si combinano anche con ServiceNow Agent, per offrire alle aziende una suite di applicazioni mobile native senza paragoni, che offrono caratteristiche, capacità e una user experience leader.

Le innovazioni della Now Platform, proposte dalla società americana, sono associate alle capacità di machine learning di ServiceNow Predictive Intelligence.,Questo consente alle aziende di offrire un’esperienza di erogazione servizi integrata che permette ai dipendenti di avere l’aiuto di cui hanno bisogno, in maniera facile.

La release New York della Now Platform ServiceNow è già disponibile. ServiceNow Now Mobile e ServiceNow Onboarding sono disponibili per il download all’interno di Apple iOS store e Google Play store.