Digitale e innovazione: si rafforza il settore dell’ICT in Puglia grazie a Sud Sistemi

Sud Sistemi ha stretto una concreta sinergia operativa e commerciale con Evolware Srl, azienda di sviluppo software di Happy Network, rete di imprese fondata a Gioia del Colle nel 2014 che nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 30 milioni di euro.

Dalla collaborazione è nata SudSistemi Software Srl, una nuova realtà aziendale che unisce le conoscenze e competenze di un gruppo storico di oltre 20 esperti pugliesi nel campo dell’innovazione tecnologica con l’entusiasmo e la motivazione di più di 5 giovani professionisti dell’età media di 30 anni – provenienti dal territorio regionale – che, nell’ultimo decennio, hanno dato linfa vitale a nuovi servizi e soluzioni digitali pronti a soddisfare i bisogni delle imprese locali e nazionali.

Le esperienze e i clienti portati in dote permetteranno a SudSistemi Software di ampliare l’offerta ed espandersi in nuovi settori di mercato, in particolare nell’agroalimentare dove l’azienda di Bari vanta una solida presenza con oltre 100 clienti ai quali ha reso più efficienti i processi di produzione, trasformazione e vendita, e più sostenibile la gestione aziendale.

Fondata nel 1983, Sud Sistemi ha sinora contribuito all’automatizzazione dei sistemi gestionali di più di 600 organizzazioni nazionali e internazionali, consentendo loro di ottenere prestazioni ottimali attraverso soluzioni software basate su tecnologie IBM – che spaziano dai sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) alla Business Intelligence -. Nel tempo, la società, dotata di uno stabile e affiatato team di professionisti, si è affermata come consulente tecnologico e organizzativo di enti e aziende di dimensioni grandi, medie e piccole, progettando soluzioni e applicativi customer-tailored.

«L’operazione SudSistemi Software – commenta Vito Manzari, presidente di Sud Sistemi Srl – ci consente di affrontare nuove sfide, individuando ambiti specifici del mercato e operando sinergicamente per generare ulteriore valore per i clienti e i dipendenti, ampliare le competenze, creare nuove partnership a livello nazionale e internazionale e sviluppare nuove soluzioni negli ambiti tecnologici di maggior crescita, come Cloud, Cybersecurity, Unified Communication e Intelligenza Artificiale».

«Creare una rete è facile – dichiara Gaetano Mele, Co-Founder SudSistemi Software Srl e Presidente Happy Network – gestirla è un’avventura, far nascere all’interno percorsi di unione e crescita è un grandissimo risultato. Happy Network l’ha raggiunto perché tutte le aziende che ne fanno parte guardano con entusiasmo al futuro anche quando gli scenari sono complessi, come quelli attuali. L’unione raggiunta tra Sud Sistemi ed Evolware è un grande successo».