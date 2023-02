Zucchetti investe nei software medicali con l’acquisizione di O3 Enterprise

L’azienda triestina O3 Enterprise, specializzata nello sviluppo di software medicali, annuncia l’ingresso nel gruppo Zucchetti.

O3 Enterprise, società specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’imaging medicale, annuncia l’ingresso nel gruppo Zucchetti.

L’azienda, nata come spin-off dell’Università di Trieste, ha la sua sede principale proprio nel capoluogo giuliano presso l’Area Science Park, e una sede operativa a Gorizia.

La missione di O3 Enterprise è quella di offrire al mondo sanitario software sempre più innovativi, migliorando e accelerando il processo diagnostico e fornendo i propri prodotti in modalità completamente Cloud.

O3 può contare oltre 65 clienti e 170 installazioni, non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero, in particolare in America Latina con importanti progetti in Messico e Barbados.

Da diversi anni le sue soluzioni applicative supportano diversi programmi di screening mammografico tra cui quello della regione Friuli Venezia Giulia, determinante per la crescita dell’azienda.

Zucchetti Spa è la prima software house in Italia con un fatturato consolidato di circa 1,3 miliardi di euro, più di 8.000 dipendenti e può contare su oltre 700.000 clienti nel mondo.

Portare all’interno del mondo Zucchetti e, in particolare, di Zucchetti Healthcare, l’esperienza e le competenze specifiche di O3, ha come scopo primario quello di costruire un’offerta completa e innovativa di soluzioni software per la Sanità.

Zucchetti e O3 Enterprise, le dichiarazioni dei manager

Lorenzo Rizzatto, amministratore delegato di O3 Enterprise: “Entrare a far parte del Gruppo Zucchetti è una grande opportunità per O3 Enterprise perché ci consentirà di consolidare la nostra crescita in un settore sempre più concentrato e competitivo e di guardare alle opportunità all’estero, forti della rete internazionale del gruppo.

Avremo inoltre la possibilità di ampliare gli investimenti per lo sviluppo del nostro prodotto Zeeromed, integrandolo anche alle altre componenti dell’offerta Zucchetti Healthcare, per rispondere pienamente a esigenze di mercato sempre più sfidanti”.

Paolo Galfione, amministratore di Zucchetti Healthcare: “Il mondo della sanità richiede una grande specializzazione anche dal punto di vista delle soluzioni informatiche e tecnologiche. Per questo motivo come Zucchetti stiamo integrando la nostra offerta anche mediante l’acquisizione di applicazioni già consolidate sul mercato. Tra i punti di forza di O3 Enterprise c’è anche la possibilità di fornire software e soluzioni in modalità totalmente cloud, aprendo a scenari di telemedicina e, in particolare, di teleradiologia per creare quel modello di sanità intelligente in cui siano i dati clinici e le informazioni diagnostiche a ‘muoversi’ e non i pazienti”.