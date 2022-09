Security Watch: è milanese la “migliore startup locale” premiata da Amazon

Amazon Launchpad ha annunciato il vincitore del premio “startup dell’anno” nell’ambito della seconda edizione del concorso annuale “Amazon Launchpad Innovation Awards”, assegnato al brand inglese di moda sostenibile Petit Pli.

In Italia, come “migliore startup locale”, si è contraddistinta la milanese Security Watch, con il dispositivo di difesa personale WinLet, che, grazie alla tecnologia, consente di reagire istantaneamente ad aggressioni o minacce.

Per celebrare gli Innovation Awards, Amazon Launchpad ha anche organizzato la “Innovation Week”, che si tiene dal 12 al 19 settembre, con una collezione di prodotti all’avanguardia progettati dai vincitori e dai finalisti, disponibili sul sito Amazon.

Security Watch si aggiudica un posizionamento Seller Spotlight personalizzato sulla landing page Amazon Launchpad; i diritti d’uso del logo Awards e un trofeo “Amazon Launchpad Innovation Awards”.

A beneficiare del primo premio di 100.000 euro, l’accesso gratuito per un anno ad Amazon Launchpad e offerte in primo piano nello store dedicato di Amazon Launchpad è la startup dell’anno Petit Pli.

Il concorso europeo a partecipazione gratuita ha visto migliaia di candidature in tutta Europa, ha sottolineato Amazon. Una giuria di esperti ha selezionato 20 imprenditori con prodotti innovativi. I 20 imprenditori selezionati hanno anche ottenuto un posizionamento Seller Spotlight su Amazon Launchpad.

Pier Carlo Montali, CEO & Co-founder di Security Watch, ha affermato: “È una grande emozione per il team di Security Watch essere stati premiati come miglior startup locale agli Amazon Launchpad Innovation Awards; questo riconoscimento ci rende molto orgogliosi.

A livello mondiale, il crescente tasso di violenza sulle persone e, soprattutto nei confronti delle donne, non è ancora stato contrastato in maniera efficace. È per questo motivo che abbiamo deciso di impegnarci per offrire una possibile soluzione creando un prodotto smart e innovativo. Essere presenti su Amazon ci consente da una parte di garantire ai nostri clienti la migliore esperienza di acquisto online, dall’altra di triplicare il nostro fatturato in tempi molto rapidi”.

I prodotti vincitori sono stati valutati inizialmente da una giuria composta da tre esperti del settore: Aditi Singh, Head of Consumer Startups Amazon Web Services, Jamie Siminoff, CEO di Ring e Andy Fishburne, Managing Director di Virgin Start-up. I progetti candidati sono stati valutati in base alla qualità estetica, al design e all’unicità, ma anche criteri legati alla sostenibilità sociale, ecologica ed economica.

Il dispositivo WinLet, grazie a una potente sirena ad alta frequenza per dissuadere e mettere in fuga i potenziali aggressori, permette di reagire istantaneamente in caso di aggressioni o minacce.

Collegabile via smartphone grazie a un’apposita applicazione, WinLet invia un messaggio di aiuto a una selezione di contatti che ricevono così l’allarme e la posizione in tempo reale della vittima. Inoltre una Centrale Operativa certificata chiama immediatamente la vittima e, in caso di mancata risposta, invia sul posto le forze dell’ordine.

“Siamo lieti di annunciare che Security Watch, con il suo innovativo dispositivo WinLet, è stata premiata come miglior startup locale per l’Italia. Siamo orgogliosi di celebrare gli innovatori che escogitano soluzioni intelligenti per rendere il mondo un posto migliore e più luminoso. Mettere insieme idee semplici e genuine in modo inaspettato per creare nuovi ed emozionanti progetti, è il cuore di Amazon Launchpad.

Accogliamo con entusiasmo i nuovi prodotti innovativi delle piccole imprese. Amazon Launchpad ha supportato oltre 2.200 startup in tutta Europa. Questi premi dimostrano sia il nostro impegno nel sostenere i marchi emergenti, sia come amiamo soddisfare i nostri clienti con prodotti nuovi e innovativi”, ha affermato Xavier Flamand, VP di Amazon Launchpad.

