Schneider Electric, la sostenibilità come valore primario d’impresa

Schneider Electric ha reso pubblici i tre impegni specifici per l’Italia, che si aggiungono agli 11 impegni di Sostenibilità già definiti a livello globale nella Strategia di Sostenibilità del Gruppo Schneider Electric.

L’inserimento di obiettivi locali per ognuno dei paesi in cui Schneider Electric opera è una novità introdotta con l’edizione 2021-2025 della Strategia di Sostenibilità, allo scopo di creare più valore per le comunità e i territori in cui l’azienda opera e di coinvolgerli in modo concreto.

Tali obiettivi si traducono in tre programmi per il nostro paese, che declinano gli impegni globali (Clima, Risorse, Fiducia, Pari Opportunità, Sviluppo delle Prossime Generazioni) facendo propri gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Volontariato sociale: un programma strutturato che sostiene l’attività di volontariato individuale dei dipendenti durante l’orario di lavoro, a favore di comunità svantaggiate.

Volontariato Ambientale: un programma che promuove in specifico l’attività di volontariato aziendale a supporto dell’ecosistema e delle riserve naturali a favore della biodiversità locale.

Generazioni: attività per creare opportunità per le nuove generazioni attraverso progetti per lo sviluppo di competenze specifiche e soft skill, necessarie nel nuovo mercato del lavoro, collaborando con istituti tecnici superiori e Politecnici e rafforzando il già significativo impegno nel mondo della formazione, anche con nuove iniziative.

Le iniziative di volontariato centrate sul sostegno delle comunità svantaggiate e del territorio sono partite a maggio, coinvolgendo dei gruppi di dipendenti in Lombardia e in Emilia Romagna; seguirà poi l’estensione delle attività a tutte le sedi dell’azienda in Italia.

Schneider Electric, patto con le nuove generazioni

Schneider Electric collabora con le scuole a orientamento tecnico da oltre 20 anni e rafforza il suo già significativo impegno nei confronti del mondo degli istituti tecnici, professionali, ITS e Università, puntando in particolare sui percorsi PCTO per lo sviluppo di competenze trasversali per l’orientamento scolastico, in tutte le sue forme, e con percorsi di formazione co-progettati nelle Università; questo anche allo scopo di favorire l’acquisizione di competenze che diano alle nuove generazioni le conoscenze e le soft skill necessarie nel nuovo mercato del lavoro.

Dopo avere formato nell’ultimo triennio oltre 10.000 studenti, con attività sia in presenza sia da remoto, l’obiettivo è di formare più di 4.000 studenti entro il 2023, grazie al contributo fattivo dei dipendenti dell’azienda. L’obiettivo sarà perseguito dando continuità ai progetti in corso, quali le Accademie Digitali Integrate dedicate a Efficienza Energetica e Industria 4.0 e i premi per i migliori talenti delle scuole, e con la nuova iniziativa “Innovation Program” per la creazione di moduli formativi innovativi dedicati alla sostenibilità, rivolti al mondo universitario.

Inoltre, a partire da Gennaio 2021 Schneider Electric ha siglato nuovi accordi di collaborazione con ITS Meccatronici ed Efficienza Energetica e con atenei di tutta Italia – per citarne solo alcuni, ricordiamo l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano (CH), L’ITS Meccatronico di Foligno, l’Università La Sapienza di Roma, il Politecnico di Bari. Presso questi istituti saranno realizzati anche degli innovativi “mini innovation hub” sulla trasformazione digitale, utili sia per la formazione degli studenti, sia per gli operatori di aziende locali.

Il Volontariato sociale

Con il Volontariato sociale Schneider Electric si attiva per supportare in modo concreto attività che portano beneficio alle persone o al territorio, incoraggiando i dipendenti a partecipare alle iniziative proposte in orario di lavoro – mettendo a disposizione per questo otto ore retribuite.

Per avviare questo percorso, Schneider Electric aderisce alla Fondazione Sodalitas – partner nazionale che dal 1995 promuove lo sviluppo di iniziative in co-progettazione e collaborazione tra imprese e istituzioni, terzo settore, mondo della formazione e della ricerca, network internazionali. Schneider Electric ha scelto le prime quattro realtà con cui da maggio 2021 ha iniziato a sviluppare diversi progetti con diversi obiettivi.

Si tratta dell’associazione La Strada, che opera in particolare nella periferia su-est di Milano per offrire risposte strutturate che aiutino le persone con difficoltà a ritrovare il proprio cammino; la Fondazione Francesca Rava, che in Italia opera in prima linea per sostenere progetti di integrazione rivolti a minori in situazioni di disagio; la onlus Genera, che sviluppa interventi socio sanitari e socio educativi e abitativi a Milano rivolti ad anziani e bambini di famiglie in situazioni di disagio; l’associazione Rise Against Hunger, che realizza kit alimentari a sostegno di persone e famiglie in condizioni di povertà.

I volontari saranno chiamati a dare supporto pratico e operativo ma anche, ove possibile, a una condivisione di competenze e capacità a favore delle associazioni coinvolte e delle persone da loro aiutate. L’ obiettivo è coinvolgere i dipendenti di tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.

Il Volontariato Ambientale

Su questo terzo programma Schneider Electric ha iniziato a collaborare con Legambiente per organizzare in aree naturali vicine alle zone in cui l’azienda è presente sul territorio italiano, attività in linea con l’iniziativa “Puliamo il Mondo”.

I volontari si dedicheranno a liberare dai rifiuti e dall’incuria le aree naturali, restituendo alla biodiversità presente un ambiente più favorevole alla loro sopravvivenza e riproduzione.

La prima edizione del progetto partirà il 25 giugno in Emilia Romagna, nel Parco della Chiusa lungo il fiume Reno – Casalecchio di Reno (BO). Nel mese di Giugno ricade la giornata dell’ambiente e con questa iniziativa si vuole celebrare l’ impegno concreto a favore della salvaguardia del territorio, Partendo dell’Emilia Romagna il volontariato ambientale si estenderà a tutte le sedi Schneider Electric in Italia nei mesi a seguire.