SAS investirà un miliardo di dollari sull’intelligenza artificiale

SAS, società specializzata negli analytics, ha annunciato che nei prossimi tre anni investirà 1 miliardo di dollari nello sviluppo di ulteriori soluzioni di analytics mirate a soddisfare le esigenze specifiche di determinati settori industriali come quello bancario, pubblico, assicurativo, sanitario, commerciale, manifatturiero ed energetico, facendo leva sulla sua esperienza decennale nel fornire soluzioni per le sfide dei vari settori di mercato.

Tutte le soluzioni industriali verranno eseguite su SAS Viya, la piattaforma cloud-native di intelligenza artificiale e analytics di SAS.

“Le organizzazioni devono affrontare molte sfide, dalla minaccia della recessione economica e le crisi delle supply chain fino alla scarsità della forza lavoro e i continui cambi di regolamentazione”, afferma Jim Goodnight, CEO di SAS. “Grazie agli insight di analytics specifici per le aziende, le organizzazioni più resilienti posso trovare opportunità in queste sfide.

Con questo investimento, grazie all’AI, al machine learning e agli advanced analytics, SAS continuerà a supportare le aziende nella lotta alle frodi, nella gestione del rischio, nel fornire servizi di qualità a clienti e cittadini e molto altro. Continuiamo a impegnarci per garantire l’innovazione, fornendo al contempo i migliori analytics del mercato”.

L’investimento da un miliardo – afferma l’azienda – include attività dirette di ricerca e sviluppo, team di line-of-business dedicati e attività di marketing di settore. L’investimento finanzierà i nuovi progetti dei data scientist, degli statistici e degli sviluppatori di software di SAS, che collaborano con consulenti, system engineer e responsabili marketing.

L’investimento è in linea con l’obiettivo di democratizzare gli analytics. Mettendo la potenza dell’analisi dei dati nelle mani di più persone con esperienze e ruoli diversi, le organizzazioni e la società ne traggono beneficio. È ciò che SAS intende con “analytics per tutti, ovunque”.

Mentre le organizzazioni continuano ad avvicinarsi all’AI, al machine learning, alla computer vision e all’Internet of Things (IoT) per ottenere insight di valore, persone di ogni livello di competenza possono partecipare al processo analitico attraverso opzioni low o no-code, come quelle fornite dalle soluzioni che operano su SAS Viya.

I data scientist e gli statistici possono utilizzare le soluzioni SAS dedicate al settore beneficiando di AI, machine learning e altre soluzioni analitiche avanzate. Ma anche e soprattutto, i business analyst potranno individuare e prevenire meglio le frodi, la PA potrà migliorare la salute e la sicurezza pubblica, il personale medico migliorare l’assistenza ai pazienti e i lavoratori in prima linea ottimizzare le catene di montaggio della produzione.

Le ultime soluzioni SAS per il settore

SAS offre già un’ampia gamma di soluzioni specifiche. Queste saranno ulteriormente perfezionate grazie all’investimento in corso e SAS ne svilupperà di nuove per soddisfare ulteriori esigenze.

Alcuni esempi recenti dell’esperienza di SAS nell’industria includono:

Gestione delle instabilità e miglioramento della customer experience nei servizi finanziari

Le incertezze economiche dell’anno scorso hanno scosso i mercati globali, invertendo la ripresa post-pandemica e creando un panorama di rischio sempre più precario. Per aiutare i clienti del settore bancario e assicurativo ad affrontare le sfide future, SAS ha acquisito Kamakura Corp., un’azienda specializzata in rischio finanziario riconosciuta per il suo rigore, in particolare nella gestione integrata dei bilanci.

L’acquisizione, la più grande nella storia di SAS, ha aggiunto alcuni dei nomi più rinomati nella gestione quantitativa del rischio al roster di SAS. Inoltre, accelera i progressi della suite di soluzioni integrate per il rischio. SAS Asset and Liability Management (ALM) è già stato riorganizzato per SAS Viya, aiutando le banche a prevedere e mitigare i rischi di liquidità e di bilancio che hanno innescato i recenti fallimenti bancari.

SAS sta anche dando priorità all’innovazione nel decisioning aziendale. Collegare funzioni isolate (ad esempio, onboarding, rischio di credito, rilevamento delle frodi, marketing) in un’architettura unificata e alimentata dall’intelligenza artificiale, utilizzando dati e analisi condivisi, aiuta le società finanziarie a snellire la complessità operativa e a prendere decisioni più rapide e accurate in grado di migliorare la customer experience.

Proteggere i soldi dei contribuenti

Ogni anno i governi di tutto il mondo perdono ingenti somme a causa dell’evasione e dell’elusione fiscale. Ciò indebolisce la capacità del governo di fornire servizi essenziali ai cittadini.

SAS Tax Compliance aiuta i governi a proteggere i loro flussi di entrate applicando analytics avanzati a grandi quantità di dati fiscali per monitorare e rilevare automaticamente i casi di non compliance e di frode.

Di conseguenza, le agenzie fiscali governative possono migliorare l’identificazione precoce di potenziali frodi, scoprire schemi di frode fiscale emergenti, accelerare le verifiche ed eliminare i casi obsoleti dai libri contabili.

Prezzi assicurativi dinamici per un mercato difficile

L’Insurance Information Institute ha definito il 2022 come l’anno peggiore, da un decennio a questa parte, per le assicurazioni property and casualty (P&C). Secondo una ricerca di AM Best, a causa di catastrofi come l’uragano Ian, il solo settore P&C statunitense ha subito una perdita di sottoscrizione di 26,5 miliardi di dollari.

Per rimanere a galla in un contesto di rischio globale crescente, gli assicuratori sono costretti ad aumentare i premi per aumentare la liquidità, penalizzando i clienti in un mercato già instabile. Un pricing dei premi rapido, accurato e imparziale è fondamentale per rimanere solvibili e competitivi, promuovendo al contempo la tranquillità dei consumatori.

SAS Dynamic Actuarial Modeling offre una preparazione ottimizzata dei dati e funzionalità di modeling altamente flessibili, supportate dal machine learning. In questo modo, gli assicuratori possono offrire prezzi equi in un mercato frenetico e complesso.

Accelerare la digital transformation della sanità e lo sviluppo terapeutico

Dall’avanzamento dello sviluppo di terapie salvavita al miglioramento dei risultati e dell’esperienza dei pazienti, le competenze SAS sono in prima linea per una migliore assistenza sanitaria, sottolinea l’azienda.

SAS Health offre applicazioni specifiche per il settore e soluzioni AI per la salute della popolazione e per la gestione operativa e finanziaria. Aiuta le organizzazioni sanitarie a fornire cure di alta qualità, che siano più sicure e convenienti. Sia che si tratti di trasformare i dati della popolazione di pazienti in cluster pronti per l’analisi, sia che si tratti di elaborare modelli di trattamento value-based, le interfacce intuitive point-and-click di SAS aiutano i medici e gli analisti aziendali a portare avanti la trasformazione del sistema sanitario e a visualizzare i trend un tempo celati fra i dati.

SAS favorisce inoltre la ricerca clinica che porta a nuove terapie e trattamenti. Ad esempio, circa il 90% degli studi clinici non riesce a rispettare i tempi di registrazione. SAS Clinical Enrollment Simulation utilizza analisi avanzate per pianificare le iscrizioni, aiutando a evitare i pesanti ritardi che spesso derivano dal mancato raggiungimento degli standard previsti.

Prevedere e pianificare la domanda per i beni di consumo e il retail

I retailer e i produttori di beni di consumo hanno bisogno di una pianificazione precisa della domanda, ora più che mai. Con l’aiuto di SAS Intelligent Planning Cloud, alimentato dall’intelligenza artificiale, le aziende possono anticipare e affrontare meglio le esigenze degli acquirenti e le interruzioni delle spedizioni.

Questa soluzione software-as-a-service è completamente automatizzata end-to-end dall’analisi e dal machine learning di SAS Viya ed è disponibile su SAS Cloud. Con questa soluzione, i retailer e le aziende di beni di consumo possono trasformare facilmente i dati in valore.

Migliorare l’affidabilità delle reti elettriche

Quasi un terzo delle interruzioni di corrente sono causate da guasti alle apparecchiature. Questi guasti sono costosi da riparare, comportano rischi per i dipendenti che effettuano le riparazioni e lasciano i consumatori – case, scuole, fabbriche e altro – senza elettricità.

SAS Grid Guardian AI analizza i dati provenienti da sensori IoT montati su veicoli di servizio come i camion della spazzatura. Questi sensori (del partner di SAS, Exacter) leggono i dati sulle emissioni a radiofrequenza delle linee di trasmissione. Poi l’AI, il machine learning e lo streaming analytics di SAS analizzano i dati.

Le aziende di servizi pubblici possono così comprendere e prevedere meglio i guasti alle apparecchiature prima che si verifichino. E possono stabilire le priorità dei programmi di manutenzione per ridurre le interruzioni del servizio e gli infortuni del personale, migliorando al contempo l’affidabilità.

Promuovere il marketing responsabile e la redditività

I responsabili marketing si trovano ad affrontare pressioni senza precedenti per un uso responsabile e trasparente delle tecnologie relative ai dati dei clienti e, allo stesso tempo, per una buona gestione del brand. Essere un marketer affidabile oggi significa tenere conto delle mutevoli aspettative dei clienti in materia di privacy, adottare tecnologie emergenti, quali l’intelligenza artificiale generativa, ed essere in grado di misurare il valore dei programmi di marketing in qualsiasi momento.

Queste condizioni rendono il marketing responsabile un imperativo e SAS Customer Intelligence 360 può aiutare i brand a utilizzare i dati dei clienti, la tecnologia di marketing e le risorse in modo responsabile. Grazie alle potenti prestazioni analitiche, i brand possono fidelizzare e rafforzare la fiducia, garantire la compliance legale ed etica, ottimizzare le risorse di marketing e incrementare la redditività aziendale.

I partner hanno un ruolo chiave, per SAS

L’ampia e fitta rete di partner di SAS contribuirà allo sviluppo e al lancio di soluzioni specifiche di settore.

“La leadership decennale di SAS nella creazione di efficaci soluzioni specifiche e l’utilizzo di SAS Viya per trasferire queste soluzioni nel cloud sono uno dei motivi principali per cui i clienti apprezzano la nostra partnership”, ha dichiarato Alvaro Celis, VP of Solutions Area ISV Sales di Microsoft. “Adattando l’intelligenza artificiale e gli advanced analytics alle specifiche esigenze di banche, enti pubblici, assicurazioni, sanità e altri settori, SAS e Microsoft hanno creato un elemento di differenziazione cruciale per i nostri clienti in comune”.

Un esempio di questo tipo di partnership è Azure confidential computing, una nuova tecnologia – fornita congiuntamente da Microsoft, SAS e dal produttore di chip, AMD – progettata per fornire una maggiore protezione dei dati altamente sensibili mentre sono in uso nella memoria. Questa tecnologia può migliorare in modo significativo la privacy e la sicurezza dei dati per i clienti di settori altamente regolamentati come i servizi finanziari, la sanità e la pubblica amministrazione.

Su Microsoft Azure, SAS Viya includerà presto le funzionalità di Azure confidential computing con processori AMD EPYC con tecnologia SEV-SNP. In questo modo i clienti di SAS Viya disporranno di una piattaforma di AI e cloud computing ancora più sicura, per ridurre ulteriormente il rischio di violazione e rafforzare la compliance, offrendo al contempo ai clienti l’accesso a pool di dati più ampi per modelli analitici più potenti. Le nuove funzionalità saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e in Irlanda, con un rollout più ampio in seguito.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni SAS di settore che possono aiutare le organizzazioni di qualsiasi dimensione, è possibile visitare il sito dell’azienda.

L’annuncio è avvenuto in occasione di SAS Innovate, l’evento dedicato a all’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati organizzata da SAS.