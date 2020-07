Grandi movimenti per Sap: previsti spinoff e Ipo di Qualtrics.

Grandi novità per Sap: la società tedesca ha in progetto lo spinoff e quotazione in borsa di Qualtrics, che era entrata a far parte del gruppo nel 2018 in una operazione da 8 miliardi di dollari.

Infatti, Sap ha annunciato il suo intento di procedere all’IPO di Qualtrics Stati Uniti. L’obiettivo primario di Sap per l’IPO è quello di rafforzare la capacità di Qualtrics di cogliere appieno il suo potenziale di mercato all’interno di Experience Management. Ciò contribuirà ad aumentare l’autonomia di Qualtrics, che fa parte del portafoglio cloud di Sap e a consentirle di espandere la propria presenza sia all’interno della base di clienti Sap che oltre.

Peraltro è giusto ricordare che Qualtrics ha sempre operato con maggiore autonomia rispetto ad altre società precedentemente acquisite dalla società tedesca. Il fondatore Ryan Smith e l’attuale team di gestione di Qualtrics continueranno a gestire l’azienda.

SAP possiede attualmente il 100% delle azioni Qualtrics e ne manterrà la proprietà di maggioranza. Infatti la società non ha alcuna intenzione di cederne il controllo, mentre Ryan Smith intende diventare il più grande azionista individuale di Qualtrics.

Una decisione definitiva sull’IPO e le sue condizioni e tempistiche è in sospeso e soggetta alle condizioni di mercato.

Poiché la società tedesca, in qualità di azionista di maggioranza, continuerà a consolidare completamente Qualtrics, l’operazione non dovrebbe avere un impatto sugli obiettivi finanziari 2020 o a lungo termine.