SAP integrerà l’intelligenza artificiale di IBM Watson nelle sue soluzioni

SAP SE e IBM hanno annunciato che la tecnologia IBM Watson sarà integrata nelle soluzioni SAP per fornire nuovi insight e automazioni basati sull’intelligenza artificiale che contribuiranno ad accelerare l’innovazione e a creare esperienze utente più efficienti ed efficaci in tutto il portafoglio di soluzioni SAP.

SAP utilizzerà le funzionalità di IBM Watson per alimentare il suo assistente digitale in SAP Start, che fornisce un punto di accesso unificato alle soluzioni cloud di SAP. Con SAP Start, gli utenti possono cercare, lanciare e interagire con le app fornite nelle soluzioni cloud di SAP e SAP S/4HANA Cloud.

Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale in SAP Start – sottolinea l’azienda – saranno progettate per aiutare gli utenti a incrementare la produttività grazie a capacità di linguaggio naturale e a insight predittivi, utilizzando le soluzioni AI IBM Watson costruite sulla base dei principi di fiducia, trasparenza e privacy dei dati di IBM.

“Questa importante collaborazione con IBM mira a fornire ai clienti SAP un’esperienza utente migliore, un processo decisionale più rapido e maggiori approfondimenti per aiutare a trasformare i loro processi aziendali. Lavorare insieme per incorporare ulteriori AI, machine learning e altre tecnologie intelligenti nelle soluzioni SAP può portare a migliori risultati di business per i nostri clienti comuni. La notizia di oggi, insieme a quella recente dell’utilizzo esteso di Red Hat Enterprise Linux, è un ottimo esempio di come la ricca partnership cinquantennale tra le nostre aziende continui a rafforzarsi e a far progredire il settore”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro del Comitato esecutivo di SAP SE.

Le nuove funzionalità di assistente digitale di SAP Start saranno estese a tutte le soluzioni SAP per aiutare a rispondere a diverse domande di manager e dipendenti. Automatizzando e velocizzando le attività più comuni, le funzionalità sono progettate per aiutare a sbloccare la produttività dei dipendenti e a concentrarsi su attività più strategiche.

SAP Start consentirà ai clienti di beneficiare dell’intelligenza al momento del processo decisionale, grazie alla possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per estrarre informazioni da una varietà di fonti di dati e rispondere alle domande degli utenti in tutte le linee di business.

Oggi, la tecnologia IBM attualmente disponibile nell’applicazione mobile TripIt di SAP Concur sta aiutando quasi 13 milioni di utenti ad accedere facilmente alle informazioni meteorologiche derivate dall’AI per fare scelte di viaggio più sostenibili prima e durante i loro viaggi.

IBM offre capacità di intelligenza artificiale leader di mercato con i prodotti Watson utilizzati da oltre 100 milioni di utenti in 20 settori. Inoltre, SAP e IBM Consulting stanno attualmente supportando i clienti con 25 soluzioni verticali intelligenti congiunte che utilizzano le funzionalità di IBM Watson supportate da SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Queste soluzioni di settore aiutano i clienti in settori quali la vendita al dettaglio, l’industria manifatturiera e i servizi pubblici ad accelerare la loro trasformazione aziendale e a utilizzare i dati per prendere decisioni più informate.

“IBM e SAP uniscono le forze per offrire alle aziende nuovi ed entusiasmanti modi per sfruttare la potenza di trasformazione dell’AI e utilizzarla come fonte di vantaggio competitivo. Con questo annuncio, infondiamo le potenti capacità di intelligenza artificiale di IBM Watson, di livello enterprise, nella piattaforma ERP leader di SAP, per aiutare le aziende a reimmaginare l’esperienza dei clienti, aumentare la produttività e alimentare la crescita“, ha dichiarato Arvind Krishna, Presidente e Chief Executive Officer di IBM.

Oltre a integrare in modo nativo le funzionalità AI di IBM Watson nelle soluzioni SAP, SAP e IBM stanno collaborando su modelli linguistici di grandi dimensioni e di AI generativa, con l’obiettivo di fornire un apprendimento continuo e un’automazione coerenti basati sulla suite di applicazioni mission-critical di SAP.