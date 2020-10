Sap Customer Data Platform, la nuova gestione dei clienti

Sap ha annunciato il lancio a livello globale di Customer Data Platform, una piattaforma dati dei clienti di nuova generazione (CDP) che permette alle aziende di ridefinire l’esperienza del cliente a tutti i livelli della relazione, dal commerce al marketing, dalle vendite fino ai servizi.

Customer Data Platform offre nuovi livelli di personalizzazione basandosi sulla capacità di raccogliere e gestire i dati dei clienti. Questo permette alle organizzazioni di conoscere il cliente in ogni punto di contatto, di avviare conversazioni interessanti e coinvolgenti e di creare rapporti fedeli che durano nel tempo.

la nuova piattaforma di Sap è progettata in modo specifico per far fronte a quattro opportunità chiave per aumentare la portata e l’efficacia dei brand: Collegare tutte le fonti di dati all’interno dell’azienda. Quando le informazioni dei clienti sono archiviate in diverse risorse, il risultato è la proliferazione dei silos di dati e la frammentazione del profilo dei clienti.

Con Sap Customer Data Platform, i dati possono essere acquisiti e gestiti da ogni fonte all’interno dell’organizzazione.

Tutto questo si traduce in profili di clienti attivi, unificati e aggiornati in tempo reale.

Rispetto dei dati dei clienti con una strategia olistica sulla privacy dei dati. Sap Customer Data Platform consente di applicare un’unica strategia relativa alla privacy, unendo le informazioni in entrata al singolo profilo solo se esistono i termini e le condizioni.

Comprensione di grandi volumi di dati. Sap Customer Data Platform offre indicatori di analisi della segmentazione e delle attività in tempo reale per ottenere una vera comprensione delle preferenze e del comportamento dei clienti. La centralizzazione della gestione delle audience consente ai brand di offrire esperienze coerenti con le proprie soluzioni di marketing, di personalizzazione, commerce, servizi e vendita, tutti aspetti essenziali per una strategia incentrata sul cliente.

Infine, Coinvolgimenti iper-personalizzabili basati su una visione completa del cliente. Sap Customer Data Platform offre la possibilità di combinare grandi volumi di dati operativi di back-office con i dati di front-office ed esperienziali. Questo alimenta le soluzioni di engagement in tutta l’organizzazione con informazioni sui clienti facilmente fruibili e basate su autorizzazioni in tempo reale, portando lo sviluppo della relazione a un livello appropriato, nel momento e nel luogo giusto, sul canale preferito e nel rispetto delle indicazioni fornite dal cliente.