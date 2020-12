Salesforce, ufficiale l’acquisto di Slack per 27,7 miliardi di dollari

Dopo diverse settimane di rumors sempre più insistenti, ora è ufficiale e Salesforce ha acquistato Slack per 27,7 miliardi di dollari.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Slack riceveranno 26,79 dollari in contanti e 0,0776 azioni ordinarie Salesforce per ciascuna azione Slack, che rappresentano un valore aziendale di circa 27,7 miliardi di dollari in base al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Salesforce il 30 novembre 2020. Si tratta di gran lunga della più importante operazione di acquisizione portata a termine da Salesforce.

Secondo le due società, l’unione di Slack con Salesforce Customer 360 trasformerà i clienti e il settore. La combinazione creerà il sistema operativo per il nuovo modo di lavorare, consentendo alle aziende di crescere e avere successo in un mondo completamente digitale.

Marc Benioff, presidente e CEO di Salesforce non ha nascosto il proprio entusiasmo: «Stewart e il suo team hanno costruito una delle piattaforme più amate nella storia del software aziendale, con un ecosistema incredibile intorno. Questa è un incontro in paradiso. Insieme, Salesforce e Slack daranno forma al futuro del software aziendale e trasformeranno il modo in cui tutti lavorano in un mondo completamente digitale, lavorando da qualsiasi luogo. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Slack in Salesforce Ohana una volta conclusa la transazione.»

Stewart Butterfield, CEO e co-fondatore di Slack ha invece affermato che «Salesforce ha avviato la rivoluzione del cloud e due decenni dopo stiamo ancora sfruttando tutte le possibilità che offre per trasformare il modo in cui lavoriamo. L’opportunità che vediamo insieme è enorme. Poiché il software gioca un ruolo sempre più critico nelle prestazioni di ogni organizzazione, condividiamo una visione di complessità ridotta, maggiore potenza e flessibilità e, in definitiva, un maggior grado di allineamento e agilità organizzativa. Personalmente, credo che questa sia la combinazione più strategica nella storia del software e non vedo l’ora di iniziare.»