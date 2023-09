Slack AI: intelligenza artificiale e automazione trasformano il lavoro in team

Salesforce ha annunciato le ultime innovazioni di prodotto per Slack, che portano potenti funzioni di intelligenza artificiale, automazione e condivisione delle conoscenze nella sua piattaforma di produttività intelligente.

Slack AI è integrato in modo nativo in Slack e poggia sulle sue affidabili fondamenta: si basa sulla conoscenza collettiva dell’azienda presente in Slack ed è facilmente accessibile nel flusso di lavoro aziendale.

Grazie alle funzionalità di Slack AI, sottolinea Salesforce, chiunque può lavorare in modo più smart e risparmiare tempo grazie all’intelligenza artificiale integrata nell’interfaccia conversazionale di Slack.

I Channel recaps forniscono istantaneamente riepiloghi con i punti salienti di qualsiasi canale, in modo che gli utenti possano andare direttamente a ciò che è più importante. Ogni riepilogo può anche essere usato per risparmiare tempo su lavori noiosi, così gli utenti possono redigere rapporti sullo stato dei canali di progetto, estrarre temi chiave dai canali di feedback e altro ancora.

I Thread summaries consentono agli utenti di aggiornarsi su qualsiasi thread con un solo clic. Possono recuperare rapidamente le discussioni più lunghe, sia che il loro team stia lavorando a un incidente, sia che stia discutendo delle fasi successive, sia che stia facendo un brainstorming di idee.

Search answers aiuta i clienti a sfruttare al meglio i dati delle conversazioni e tutto il contesto che contengono grazie alle competenze e alle esperienze di tutta l’organizzazione. Gli utenti possono semplicemente porre una domanda e la ricerca non solo restituirà risultati con messaggi, file e canali pertinenti, ma condividerà anche un riepilogo generato dall’intelligenza artificiale. Possono ottenere le risposte di cui hanno bisogno in pochi secondi, sia che vogliano informarsi su un progetto o un argomento, trovare esperti interni, capire i processi del team e altro ancora.

Tutte queste funzionalità di Slack AI, assicura Salesforce, offrono la stessa sicurezza e conformità che i clienti si aspettano dalla piattaforma di produttività; inoltre, non utilizzano i dati dei clienti per l’addestramento dei modelli, garantendo che non vi sia alcuna condivisione di dati tra i clienti.

Salesforce ha inoltre introdotto nuove funzionalità di automazione che consentono a chiunque di automatizzare in Slack, nonché un Workflow Builder migliorato che consente agli utenti di collegare gli strumenti in pochi clic e fornisce un hub per un accesso più semplice ai flussi di lavoro.

Il Workflow Builder, nuovo e migliorato, consente a chiunque di automatizzare senza bisogno di codice. Grazie ai connettori di aziende come Google Workspace, Atlassian e Asana, gli utenti possono integrare più strumenti in un unico workflow con pochi clic. Il Workflow Builder si estende anche a Salesforce Flow, offrendo agli utenti un modo approvato dall’IT per personalizzare i loro workflow Slack con automazioni Salesforce approvate dagli amministratori.

La piattaforma di nuova generazione, inoltre, facilita agli sviluppatori la creazione di app Slack custom che integrano sistemi interni o consentono business logic personalizzate più avanzate. Slack si occuperà dell’hosting, eliminando i costi generali dell’infrastruttura e garantendo che i dati siano archiviati in modo sicuro nella piattaforma. Gli sviluppatori possono estendere la business logic delle loro app custom al Workflow Builder, dove gli utenti possono scoprirla e utilizzarla nelle proprie automazioni.

È inoltre ora possibile trovare e accedere all’automazione in un unico posto con un nuovo hub dedicato. I clienti possono iniziare rapidamente con i template, accedere facilmente ai workflow eseguiti di recente ed esplorare i workflow utilizzati nella loro organizzazione. Possono anche riutilizzare le automazioni utilizzate da altri team, creando facilmente una copia del workflow e personalizzando il resto in Workflow Builder.

Le Slack lists, infine, sono una nuova funzionalità per tracciare il lavoro, gestire le richieste e i progetti interfunzionali nel flusso della comunicazione.

Per quanto riguarda la disponibilità dei nuovi strumenti, Slack AI sarà in fase pilota quest’inverno, così come le Slack lists, che saranno generalmente disponibili nel 2024. Il nuovo Workflow Builder è generalmente disponibile ora sui piani a pagamento ed è soggetto al pricing della piattaforma.

Il nuovo automation hub sarà disponibile nel corso del mese.