Salesforce Starter è il CRM pensato per le PMI

Salesforce ha annunciato la disponibilità generale di Starter, una semplice applicazione CRM all-in-one che riunisce le funzionalità di vendita, assistenza e marketing per aiutare le piccole imprese in crescita a gestire le relazioni con i clienti, centralizzare i dati chiave e crescere in modo più efficiente.

Starter concentra oltre 20 anni di innovazione di Salesforce – spiega l’azienda – in un’applicazione facile da usare, con onboarding guidato, modelli di reportistica, dashboard precostituiti, dati unificati sui clienti e AI integrata, per aiutare le piccole imprese a ottenere il massimo dal loro CRM fin dal primo giorno.

Starter, sottolinea Salesforce, aiuta le piccole imprese in vari modi:

A generare più contatti con template di campagne di marketing, segmentazione, analytics, creazione di e-mail e funzioni di ottimizzazione dell’invio di e-mail basate sull’intelligenza artificiale.

con template di campagne di marketing, segmentazione, analytics, creazione di e-mail e funzioni di ottimizzazione dell’invio di e-mail basate sull’intelligenza artificiale. Conquistare più clienti con l’integrazione delle e-mail, l’acquisizione delle attività basata sull’intelligenza artificiale, i dati unificati dei clienti alimentati da Data Cloud, la gestione dei lead e delle trattative e i percorsi di vendita.

con l’integrazione delle e-mail, l’acquisizione delle attività basata sull’intelligenza artificiale, i dati unificati dei clienti alimentati da Data Cloud, la gestione dei lead e delle trattative e i percorsi di vendita. Mantenere i clienti soddisfatti con una risoluzione più rapida dei casi, la gestione delle conoscenze ed esperienze più personalizzate tra marketing, vendite e assistenza.

Con Starter, Salesforce ha voluto ripensare l’intera user experience per aiutare le aziende a evitare configurazioni complesse e implementazioni costose e dispendiose in termini di tempo. I clienti sono subito operativi con una visione completa della loro attività, attraverso le vendite, l’assistenza e il marketing.

A differenza di altre piattaforme CRM leggere, afferma la società sviluppatrice, Starter è costruito per la crescita: permette di trovare, conquistare e mantenere i clienti, per tutta la vita, si adatta alle dimensioni dell’azienda e cresce con essa.

Starter è progettato per mercato unico delle PMI ma, specifica Salesforce, non è riservato solo alle PMI. È anche un modo migliore per provare, acquistare e utilizzare Salesforce. I team possono usare Starter per costruire una solida base, perché in questo prodotto è stato integrato il meglio delle funzioni di vendita, assistenza e marketing di Salesforce, per guidare una crescita efficiente. Man mano che le aziende scalano, possono aggiungere ulteriori soluzioni di personalizzazione, automazione e integrazione per soddisfare le loro crescenti esigenze.

Starter è generalmente disponibile da oggi e le funzionalità di marketing saranno generalmente disponibili entro agosto 2023. Il prezzo di Starter è di 25 dollari al mese per utente: maggiori dettagli sono disponibili sul sito di Salesforce.