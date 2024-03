Salesforce premia i partner italiani, un ecosistema che cresce in numero e in qualità

Salesforce Italia ha assegnato oggi i Partner Recognitions durante la Partner Regional Reunion Italiana, l’evento annuale che l’azienda dedica all’ecosistema per aggiornare le terze parti su strategie di mercato e novità di prodotto. Per altro quest’anno è particolarmente significativo vista la forte focalizzazione sul tema dei dati e dell’Intelligenza Artificiale legati al CRM con la nuova piattaforma Einstein 1.

Ogni premio riconosce e celebra il contributo significativo dei partner, il loro impegno e la dedizione dimostrati: dal numero di certificazioni, alla creazione di nuove opportunità, fino all’eccellenza in tematiche sociali o commerciali.

L’ecosistema italiano dei partner Salesforce continua a crescere in maniera significativa, ad oggi infatti sono oltre 180 le aziende che fanno parte del network. Ma la crescita è anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo. Sono infatti più di 18.500 le certificazioni totali ottenute dagli oltre 5.500 consulenti. Numeri che posizionano l’ecosistema italiano al secondo posto in EMEA per numero di certificazioni e al terzo posto per persone certificate. Dati che confermando il dinamismo nonché l’ambiente solido che l’azienda continua a rappresentare e le opportunità che è in grado di offrire in maniera sempre più consistente.

“Sono orgoglioso di vedere il nostro ecosistema crescere in modo così significativo”, ha commentato Carmine Stragapede, Regional Vice President Alliances and Channels di Salesforce in Italia. “Ne sono una prova evidente i partner che, sempre più numerosi, scelgono di affidarsi a noi e ci vedono come un punto di riferimento per il raggiungimento del loro successo aziendale. Oggi non premiamo solo i migliori partner, ma celebriamo tutti coloro che hanno contribuito all’attuale posizionamento dell’ecosistema Salesforce”.

I vincitori dell’edizione 2024

Partner of the Year: Deloitte Digital che si è distinto per la dedizione e l’impegno nel corso dell’intero anno fiscale, raggiungendo o superando tutti i KPI sugli obiettivi prefissati.

Outstanding Knowledge Partner: Accenture, che ha aggiunto il più alto numero di consulenti certificati e di certificazioni sulla Piattaforma Salesforce.

Sales Excellence Partner: PwC Italy, il cui contributo è stato determinante nel contrattualizzare numerose e rilevanti opportunità commerciali.

Implementation Partner: Engineering Group, Atlantic Technologies, partner che si è distinto per il numero di recensioni positive ricevute dai clienti relativamente ai progetti implementati.

Community Impact Partner: ARLANIS Reply, premiato per il suo notevole impatto sociale, grazie a numerose iniziative di volontariato e l’attuazione dei principi di equità e sostenibilità all’interno della propria organizzazione.

Connected Ecosystem Award: Capgemini, che ha significativamente contributo nell’integrare soluzioni verticali disponibili su AppExchange con la piattaforma Salesforce, al fine di massimizzare il successo di alcuni clienti.

Rising Star: Coolidea (Altea Group): ha mostrato una straordinaria focalizzazione e velocità nell’espandere la propria practice, incrementando le certificazioni e il numero di consulenti certificati.

New Logo: Business Integration Partners, che si è distinto per il suo contributo nel conquistare nuovi clienti in mercati ancora in fase di sviluppo, lavorando insieme per raggiungere questo obiettivo.

Cloud Reseller of the Year: Lutech: ha brillato per il suo eccezionale contributo commerciale, raggiungendo il più alto livello di fatturato come Reseller.