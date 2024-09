Salesforce lancia Agentforce Partner Network, il primo ecosistema di agenti

Salesforce ha annunciato l’Agentforce Partner Network, un ecosistema globale di partner che costruiscono nuovi agenti AI e azioni di agenti di terze parti per Agentforce. I clienti possono facilmente installare queste estensioni di terze parti dal Salesforce AppExchange per personalizzare gli agenti Agentforce già pronti, creare nuovi agenti con competenze specifiche o implementare agenti creati dai partner per settori, linee di business o casi d’uso funzionali specializzati. Questo ecosistema estende la capacità di Agentforce di pianificare e ragionare attraverso un’ampia rete di fornitori di tecnologia e di dati per svolgere attività complesse e ottenere di più per conto degli utenti.

“Agentforce rappresenta un cambiamento epocale nel settore, in quanto consente agli esseri umani di utilizzare l’intelligenza artificiale per ridefinire il modo in cui le aziende raggiungono il successo dei clienti“, ha dichiarato Brian Millham, Presidente e Chief Operating Officer di Salesforce. “Nel corso del prossimo anno, la nostra audace visione è quella di mettere a disposizione dei clienti un miliardo di agenti AI. La rete di partner Agentforce, il primo ecosistema di agenti al mondo, svolge un ruolo cruciale nell’aiutare i nostri clienti a realizzare questa visione, fornendo un vasto catalogo di agenti e azioni di partner fidati e pronti all’uso“.

Per automatizzare con successo e in modo autonomo un’attività o una sequenza di attività, un agente AI deve ragionare su una richiesta, un’intenzione dell’utente o un evento di sistema, recuperare dati, costruire un piano in più fasi e agire per eseguire il piano. Più azioni un agente è in grado di eseguire, più sarà capace di svolgere determinati compiti. Ma cosa succede se l’azione richiede che l’agente si interfacci con un altro sistema o agente?

Con un’azienda media che gestisce quasi 1.000 applicazioni diverse, sottolinea Salesforce, gli agenti di intelligenza artificiale autonomi avranno bisogno di skills, dati e conoscenze di dominio per navigare tra più sistemi, database e altri agenti per portare a termine il lavoro. Con la rete di partner Agentforce, i clienti possono ora accedere a un catalogo di skills, azioni e agenti di terze parti direttamente nella piattaforma Salesforce per rendere gli agenti AI ancora più capaci e liberare una forza lavoro digitale senza limiti.

Che si tratti di rispondere alle richieste del servizio clienti, di qualificare i lead di vendita o di ottimizzare le campagne di marketing, i clienti possono utilizzare le funzionalità dei partner per aumentare gli agenti out-of-the-box con competenze specializzate per interagire con i prodotti di cui hanno bisogno per portare a termine un’attività o per inserire gli agenti dei partner direttamente nel flusso di lavoro. Con la rete di partner Agentforce, i clienti potranno sfruttare questi agenti e le azioni che collegano senza soluzione di continuità i loro investimenti tecnologici esistenti per assicurarsi che gli agenti AI abbiano il contesto e l’accesso adeguati per eseguire lavori complessi e ottenere di più per loro conto. Il futuro dell’AI, secondo Salesforce, è costituito da agenti che lavorano insieme agli esseri umani, e il futuro – ne è sicura l’azienda – è qui.

L’Agentforce Partner Network comprende partner di lancio come Amazon Web Services, Appiphony, Asymbl, Box, Certinia, Copado, Coupa, Docusign, GoMeddo, Google Cloud, Honeywell, IBM, Korn Ferry, Moody’s, OpenText, Sprout Social, TerraSky, Workday, Zoom e altri ancora. Questi partner stanno realizzando 1) azioni per gli agenti per portare in Agentforce nuove skill o l’integrazione con applicazioni e agenti di terze parti e/o 2) template di agenti per supportare settori specializzati o casi d’uso della linea di business. I clienti possono installare queste azioni e questi modelli di agente direttamente nella piattaforma Salesforce attraverso AppExchange e utilizzarli in Agent Builder per personalizzare gli agenti già pronti, creare nuovi agenti con competenze uniche o distribuire nuovi agenti basati su modelli predefiniti.

Per le azioni e le demo degli agenti disponibili, è possibile visitare AppExchange.