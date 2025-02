ChatGPT Deep Research in fase di roll out per gli utenti Plus, Team, Edu ed Enterprise

Con un post su X, OpenAI ha annunciato che oggi è partita la fase di roll out di Deep Research per gli utenti Plus, Team, Edu ed Enterprise di ChatGPT.

Deep Research è una nuova funzionalità creata per attività di ricerca complesse che potrebbero richiedere diverse ore a una persona. OpenAI la descrive come una nuova capacità agenziale che conduce ricerche multi-step su Internet per compiti complessi.

Infatti, sfrutta il ragionamento per cercare, interpretare e analizzare enormi quantità di testo, immagini e PDF su Internet, adattandosi, ove necessario, in base alle informazioni identificate. Deep Research può essere considerato come l’assistente personale degli utenti, afferma il team di OpenAI.

La società di intelligenza artificiale spiega inoltre che, dal lancio iniziale, sono stati apportati alcuni miglioramenti a Deep Research, che comprendono la possibilità per gli utenti di incorporare immagini con citazioni nell’output e un miglior livello di comprensione e riferimento ai file caricati.

Inizialmente, gli utenti Plus, Team, Edu ed Enterprise di ChatGPT avranno a disposizione 10 query al mese da utilizzare con Deep Research, mentre gli utenti Pro ne avranno a disposizione 120 al mese.

OpenAI ha inoltre condiviso la scheda di sistema, che dettaglia come è stata sviluppata Deep Research, come sono state valutate le sue funzionalità e i rischi, nonché come è stata migliorata la sicurezza prima del lancio più ampio.

OpenAI spiega che Deep Research è alimentato da una prima versione di OpenAI o3 ottimizzata per la navigazione sul web. Sfrutta il ragionamento per cercare, interpretare e analizzare quantità massicce di testo, immagini e PDF su Internet, muovendosi se necessario in risposta alle informazioni che incontra. Può anche leggere i file forniti dall’utente e analizzare i dati scrivendo ed eseguendo codice python.

Per il futuro, la vision di OpenAI è quella di esperienze agenziali si riuniscano in ChatGPT per la ricerca e l’esecuzione asincrona nel mondo reale. Secondo l’azienda, la combinazione di Deep Research, che può eseguire indagini online asincrone, e di Operator, che può agire nel mondo reale, consentirà a ChatGPT di svolgere compiti sempre più sofisticati per conto dell’utente.