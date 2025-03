Jio Platforms Limited annuncia la nuova Open Telecom AI Platform con AMD, Cisco e Nokia

Al Mobile World Congress di Barcellona, Jio Platforms Limited presenta la nuova piattaforma Open Telecom AI, frutto della collaborazione con AMD, Cisco e Nokia.

Pensata per fornire a operatori e service provider strumenti concreti basati sull’intelligenza artificiale, promette efficienza, sicurezza avanzata, maggiore capacità di rete e nuove, significative opportunità di monetizzazione nel settore.

Nata dalla sinergia di competenze di aziende leader in ambiti quali RAN, routing, AI data center, sicurezza e telco, la Telecom AI Platform introduce un nuovo livello di intelligence centrale per le telecomunicazioni e i servizi digitali. Questa architettura multi-dominio integrerà AI e automazione in ogni aspetto delle operazioni di rete.

Indipendente dai LLM, la piattaforma sfrutterà API aperte per ottimizzare le proprie funzionalità. Tramite l’impiego di AI agenziale, Large Language Models (LLM), i Small Language Models (SLM) specifici per dominio, nonché le tecniche di apprendimento automatico non-GenAI, offrirà un’intelligence end-to-end per la gestione e le operazioni di rete.

“AMD è entusiasta di collaborare con Jio Platforms Limited, Cisco e Nokia per dare impulso alla prossima generazione di infrastrutture di telecomunicazione basate sull’intelligenza artificiale”, dichiara Lisa Su, presidente e CEO di AMD. “Grazie al nostro ampio portfolio di CPU, GPU e soluzioni di adaptive computing ad alte prestazioni, i service provider saranno in grado di sviluppare reti più sicure, efficienti e scalabili. Insieme possiamo offrire i vantaggi trasformativi dell’intelligenza artificiale sia agli operatori che agli utenti, abilitando servizi innovativi che plasmeranno il futuro delle comunicazioni e della connettività”.

La nuova Open Telecom AI Platform progettata da JPL, AMD, Cisco e Nokia sarà realizzata da Jio, in qualità di primo cliente, creando un’architettura di riferimento replicabile e una soluzione implementabile da tutto il settore dei service provider. Progettata per migliorare prestazioni, affidabilità, sicurezza ed esperienza dei clienti, la piattaforma Open Telecom AI favorirà lo sviluppo e la commercializzazione congiunta di soluzioni di telecomunicazione basate sull’intelligenza artificiale.

Oltre a trasformare la connettività, questa iniziativa intende promuovere l’innovazione nell’intero ecosistema delle telco e dei servizi digitali, favorendo l’automazione intelligente, ottimizzando l’efficienza della rete e accelerando l’adozione di applicazioni basate sull’AI che ottimizzano l’esperienza di aziende e consumatori.