Salesforce Digital 360, customer engagement con un’unica fonte di informazioni

Salesforce ha presentato oggi Digital 360, una soluzione cloud che consente alla piattaforma Salesforce Customer 360 di adeguare i processi di Customer Engagement alla nuova realtà del mondo del lavoro.

La nuova soluzione integrata di Salesforce combina Marketing Cloud, Commerce Cloud e Experience Cloud per avere un’unica fonte di informazioni, basata sui dati per personalizzare le esperienze nel mondo digitale di oggi, dalle e-mail di marketing allo shopping online e al ritiro in negozio o nei punto di raccolta più vicini a casa.

Salesforce Marketing Cloud consente ai professionisti del marketing di costruire relazioni

significative con i clienti in ogni punto di contatto.

Il nuovo Customer 360 Audiences, la piattaforma dati dei clienti di Salesforce, consente agli operatori di marketing di acquisire, unificare, segmentare e attivare tutti i dati dei loro clienti. Consegna ai professionisti del marketing un’unica fonte di notizie per ogni cliente, per aiutarli a personalizzare le esperienze in marketing, commercio, customer service, vendite e altro ancora.

Salesforce Commerce Cloud permette alle aziende di creare esperienze di vendita senza interruzioni per i consumatori su tutti i canali digitali: mobile, social, web e punto di vendita fisico.

In collaborazione con Stripe, Salesforce presenta Commerce Cloud Payments,

che consente ai marchi di incorporare i pagamenti nei loro siti con semplici click, senza codici.

In questo modo le aziende possono aprire siti ecommerce con una soluzione di pagamento pronta all’uso per arrivare più velocemente sul mercato e aumentare i tassi di conversione.

Commerce Cloud Payments supporta carte di credito, portafogli mobile come Apple Pay e Google Pay e metodi diversi dalle carte come SEPA, iDEAL e Bancontact, disponendo anche di un servizio di protezione dalle frodi integrato.

Salesforce Experience Cloud, in precedenza noto come Community Cloud, è una

piattaforma per la creazione di esperienze digitali che consente alle aziende di creare

rapidamente esperienze connesse basate sul CRM per i propri clienti, partner e dipendenti.

Combinando Salesforce CMS ed Experience Builder con una suite di app preconfezionate, le organizzazioni possono creare e fornire siti web, portali e app mobili personalizzati su qualsiasi canale o dispositivo, tramite click o codici.

La nuova pagina di raccolta Digital 360 su Salesforce AppExchange offre ai clienti l’accesso ai servizi di consulenza degli esperti del settore.

Inoltre, i contenuti e i corsi relativi a Digital 360 si trovano su Trailhead per aiutare i team ad acquisire competenze adatte al new normal, incluso come ottimizzare la

pubblicità digitale, le vetrine online e altro ancora.

La partnership strategica di Salesforce con Google fornisce strumenti di produttività, marketing, vendite e una piattaforma cloud leader di settore in grado di aiutare i brand a creare esperienze più personalizzata per i clienti.

L’integrazione di Google Analytics 360 con Salesforce Marketing Cloud consente agli operatori di marketing di unificare i report e migliorare le performance delle campagne in un’unica dashboard.

Customer 360 Audiences sarà disponibile a partire da ottobre 2020, mentre Commerce Cloud Payments sarà disponibile entro la fine dell’anno ed Experience Cloud è immediatamente disponibile.