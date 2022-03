Salesforce con Hyperforce porta il Crm nel cloud pubblico

Salesforce ha recentemente annunciato Hyperforce, una riorganizzazione dell’architettura della piattaforma pensata per fornire in modo sicuro e affidabile l’intera esperienza Salesforce Customer 360, inclusi Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Industries e altro ancora, all’interno dei cloud dei principali provider.

Salesforce è la piattaforma CRM numero uno al mondo e fornisce a centinaia di migliaia di aziende in tutto il mondo un’unica fonte di informazioni che collega i dati dei clienti attraverso sistemi, app e dispositivi per aiutarle a vendere, fornire assistenza e gestire al meglio le proprie operazioni commerciali. Quotidianamente i clienti di Salesforce generano una media di 2,6 miliardi di messaggi di marketing, ottengono 4 milioni di contatti e gestiscono 19,7 milioni di conversazioni tramite il servizio clienti, con il supporto di Salesforce Einstein in grado di fornire oltre 80 miliardi di previsioni attraverso l’intelligenza artificiale.

Hyperforce è una completa ri-architettura di Salesforce progettata per fornire una piattaforma ancora più potente e scalabile per supportare la crescita e il successo ai clienti di Salesforce. Hyperforce consentirà alle aziende di accedere in modo sicuro a ogni app e piattaforma Salesforce da qualsiasi luogo, sfruttando al contempo la scalabilità e l’agilità del cloud pubblico.

«Ogni azienda in questo momento si trova ad affrontare un imperativo: passare velocemente al digitale», ha affermato Bret Taylor, Presidente e COO di Salesforce. «Salesforce Hyperforce rappresenta un enorme passo avanti nel modo in cui Salesforce può aiutare i propri clienti ad accelerare la trasformazione digitale consentendo loro di crescere velocemente e su larga scala facendo leva sull’affidabilità della nostra piattaforma».

Salesforce Hyperforce, i vantaggi chiave

Performance su scala B2B e B2C. Grazie alla flessibilità del cloud pubblico, i clienti possono ora accedere più facilmente alla capacità di elaborazione per essere più flessibili ed efficienti. Hyperforce consente di distribuire le risorse nel cloud pubblico in modo rapido e semplice, riducendo i tempi di implementazione da diversi mesi a poche settimane o addirittura giorni.