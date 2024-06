Safe Superintelligence, la nuova società dell’ex chief scientist di OpenAI Ilya Sutskever

A circa un mese di distanza dall’annuncio della sua uscita da OpenAI, dove ricopriva il ruolo di Chief Scientist, Ilya Sutskever ha svelato la sua nuova avventura, naturalmente sempre nel campo dell’intelligenza artificiale: Safe Superintelligence (SSI).

La nuova AI company è stata fondata da Ilya Sutskever insieme a Daniel Gross – imprenditore americano con precedenti esperienze in Cue, Apple e Y Combinator – e Daniel Levy – precedentemente in OpenAI, come Ilya Sutskever.

I tre co-founder hanno presentato la vision di Safe Superintelligence con un post su X e sul sito dell’azienda, che al momento ancora non contiene molte informazioni sulle attività di SSI.

L’opinione di Ilya Sutskever, Daniel Gross e Daniel Levy è che costruire una superintelligenza sicura è il problema tecnico più importante del nostro tempo ed è per questo che i tre co-founder hanno avviato quello che descrivono come il primo laboratorio di questo genere al mondo, con un unico obiettivo e un unico prodotto: una superintelligenza sicura.

E, per l’appunto, l’azienda prende il nome di Safe Superintelligence Inc. Il nome racchiude l’intera mission della nuova AI company e – sottolineano i co-founder – anche l’intera roadmap di prodotto, sulla quale però i fondatori non offrono per il momento maggiori dettagli.

Quello della superintelligenza sicura è un tema che sta da tempo molto a cuore a Ilya Sutskever, e che secondo alcune voci potrebbe essere stato tra le cause dell’uscita da OpenAI di Ilya Sutskever, la cui nuova avventura imprenditoriale ha invece proprio l’intelligenza artificiale sicura come focus primario.

L’approccio di SSI vuole essere quello di sviluppare le funzionalità in tandem con la sicurezza, per far avanzare le capacità della superintelligenza senza mai lasciare indietro il fattore della sicurezza. E ora l’azienda sta costruendo un team di ingegneri e ricercatori talentuosi che lavorino focalizzati su questo obiettivo.