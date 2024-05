OpenAI: Ilya Sutskever lascia, Jakub Pachocki nuovo Chief Scientist

Il CEO dell’azienda, Sam Altman, ha annunciato che Ilya Sutskever lascerà OpenAI, e che Jakub Pachocki sarà il nuovo Chief Scientist.

Nel messaggio condiviso su X (ex Twitter) e pubblicato anche sul blog ufficiale dell’azienda, Sam Altman ha sottolineato di essere molto rattristato dal fatto che le strade di OpenAI e Ilya Sutskever, che viene definito dal CEO dell’azienda un genio straordinario, una delle più grandi menti della nostra generazione, oltre che una luce guida del campo e un caro amico.

Chi è Ilya Sutskever Ilya Sutskever è un rinomato scienziato informatico specializzato in intelligenza artificiale (IA) e apprendimento automatico. Nato in Russia, si è trasferito in Canada dove ha conseguito il dottorato presso l’Università di Toronto sotto la supervisione di Geoffrey Hinton, uno dei pionieri dell’apprendimento profondo. Sutskever è co-fondatore ed ex direttore scientifico di OpenAI. Prima di OpenAI, ha lavorato come ricercatore presso Google, contribuendo allo sviluppo di progetti rivoluzionari come Google Brain e il modello di rete neurale di traduzione automatica. I suoi lavori più influenti includono la co-creazione di algoritmi avanzati di deep learning, come le reti neurali convoluzionali e le reti neurali ricorrenti. Sutskever è noto per il suo contributo significativo nella creazione di modelli di linguaggio naturale, tra cui i Transformer, che hanno rivoluzionato il campo dell’elaborazione del linguaggio naturale. Nel corso della sua carriera, Sutskever ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per i suoi contributi alla scienza dell’IA. È considerato uno degli scienziati più influenti nel campo dell’apprendimento automatico e continua a guidare ricerche innovative che plasmano il futuro dell’intelligenza artificiale.

Altman ha affermato che OpenAI non sarebbe ciò che è senza di lui. Ilya Sutskever, oltre a essere ormai ex Chief Scientist, è anche co-founder di OpenAI, dopo una precedente esperienza in Google. Da parte sua, Sutskever ha reso noto che si dedicherà a “un progetto che ha un significato personale” per lui, di cui condividerà i dettagli a tempo debito.

Per quanto riguarda OpenAI, Jakub Pachocki sarà il nuovo Chief Scientist dell’azienda. Secondo Sam Altman, anche Jakub Pachocki figura nel novero delle più grandi menti della nostra generazione: ha diretto molti dei progetti più importanti di OpenAI e secondo iL CEO condurrà a compiere progressi rapidi e sicuri verso la missione di assicurare che l’intelligenza artificiale porti benefici a tutti.

Prima di diventare Chief Scientist di OpenAI, dove guida iniziative di ricerca trasformative dal 2017, Jakub Pachocki ha ricoperto il ruolo di Director of Research, guidando lo sviluppo di GPT-4 e OpenAI Five, nonché la ricerca fondamentale sull’ottimizzazione di RL e deep learning su larga scala. È stato determinante nel riorientare la visione dell’azienda verso la scalabilità dei sistemi di deep learning. Jakub ha conseguito un dottorato di ricerca in informatica teorica presso la Carnegie Mellon University.