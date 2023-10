Rubrik nomina Ismail Elmas Group Vice President of International Business

Ismail Elmas entra in Rubrik per contribuire alla crescita del business internazionale e per portare avanti la missione di proteggere i dati dei clienti.

Rubrik annuncia la nomina di Ismail Elmas a Group Vice President of International Business. Elmas vanta oltre 25 anni di esperienza nel campo della cybersecurity, con la creazione di team commerciali e la promozione della crescita strategica di un’organizzazione.

“Accogliamo con piacere Ismail Elmas nel team dirigenziale di Rubrik, dove contribuirà a costruire e far crescere il business internazionale “, ha dichiarato Brian McCarthy, Chief Revenue Officer di Rubrik. “La sua esperienza e le sue competenze si adattano perfettamente alla nostra visione, in una fase in cui acceleriamo le nostre strategie di mercato per offrire resilienza informatica ai nostri clienti su scala globale”.

Ismail Elmas entra in Rubrik da Zscaler, dove ha trascorso quattro anni ottenendo una crescita significativa e guidando team in mercati internazionali, tra cui Europa e Asia. In precedenza, ha ricoperto vari ruoli manageriali in aziende software quali AppDynamics e BMC Software.

“Il ransomware non scomparirà presto, soprattutto perché la quantità di dati in possesso delle organizzazioni cresce rapidamente, e con essa la superficie di attacco degli hacker. La sicurezza e la protezione dei dati devono essere una priorità assoluta per tutte le organizzazioni”, spiega Ismail Elmas. “Accolgo con entusiasmo la sfida di aiutare i clienti ad aumentare la loro resilienza informatica e lavorare al fianco di questo team manageriale per far progredire il business ed esplorare opportunità di crescita in Europa e in Asia”.

L’ingresso di Elmas amplia il team di esperti di mercato a disposizione di Rubrik, tra cui Jesse Green, Group Vice President per le Americhe, e Andres Botero, Chief Marketing Officer. L’azienda ha inoltre recentemente annunciato due nomine nel consiglio di amministrazione: l’ex CEO di Palo Alto Networks Mark McLaughlin come membro del consiglio e l’ex presidente di Microsoft John W. Thompson come Lead Independent Director.

La notizia di oggi arriva dopo la recente acquisizione da parte di Rubrik di Laminar, piattaforma leader nel Data Security Posture Management, l’annuncio di un’offerta di cyber recovery e remediation con l’AI generativa in collaborazione con Microsoft e la nomina dell’azienda nella top 10 della lista Forbes Cloud 100.