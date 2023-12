Rubrik aiuta i clienti a proteggere ulteriormente i dati su Amazon S3

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, ha esteso ulteriormente la protezione dei dati ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Con le organizzazioni chiamate in modo sempre più pressante a proteggere i propri dati da cancellazioni accidentali, ransomware e cyberattacchi, Rubrik ha ampliato il proprio portafoglio per consentire ai clienti di avere maggiore visibilità su dove risiedono i dati sensibili di Amazon S3 e su chi vi ha accesso, delineando al contempo piani di ripristino efficaci.

Amazon S3 è un servizio di object storage di Amazon Web Services (AWS) che offre livelli di scalabilità, disponibilità dei dati, sicurezza e prestazioni leader del settore, costruito per archiviare e recuperare qualsiasi quantità di dati da qualsiasi luogo. Milioni di clienti di tutte le dimensioni e di tutti i settori possono archiviare e proteggere qualsiasi quantità di dati per molteplici casi d’uso, come data lake, applicazioni cloud-native e applicazioni mobili.

“Le organizzazioni riconoscono l’importanza di proteggere i propri dati aziendali, in particolare di fronte alla forte espansione dei dati non strutturati dovuta alle nuove innovazioni guidate dall’AI e a dispositivi sempre più connessi“, dichiara Anneka Gupta, Chief Product Officer di Rubrik. “Insieme, Rubrik e AWS stanno collaborando per aiutare i clienti a proteggere i loro dati onsite e nel cloud, riducendo al contempo i costi operativi, in modo da poter raggiungere una vera resilienza informatica. Siamo orgogliosi di condividere con AWS la nostra missione di proteggere i dati del mondo“.

Le nuove funzionalità di resilienza informatica di Rubrik includono backup air-gapped, immutabili, ad accesso controllato e ripristino rapido su scala per le organizzazioni che dispongono di centinaia di petabyte di dati Amazon S3. Le funzionalità di cyber posture, che aiuteranno le organizzazioni a capire dove sono archiviati i loro dati e come sono protetti, si basano su capacità rese possibili dalla recente acquisizione da parte di Rubrik di Laminar, azienda specializzata nella gestione della postura della sicurezza dei dati (DSPM).

La complessità della protezione dei dati cresce in modo esponenziale: l’ultima ricerca dei Rubrik Zero Labs “State of Data Security” ha evidenziato che i dati di un’organizzazione in media sono cresciuti del 73% nel cloud negli ultimi 18 mesi. In questo scenario, i principali vantaggi che i nuovi servizi offrono ai clienti di Amazon S3 e Rubrik includono le seguenti capacità:

Individuare, classificare e fornire autonomamente un contesto su tutti i dati Amazon S3 conosciuti e non, senza che questi lascino l’ambiente del cliente.

Valutare la postura di sicurezza dei dati sensibili rispetto ai criteri di sicurezza e ai requisiti di conformità dei dati.

Monitorare costantemente i dati sensibili all’interno di Amazon S3 per individuare attività rischiose da parte degli utenti o fughe di dati, e segnalare tempestivamente minacce emergenti.

Identificare e correggere i dati ridondanti di Amazon S3 per ridurre i costi del cloud.

Rubrik ha annunciato inoltre nuove funzionalità di protezione dei dati per Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), ampliando il proprio impegno nell’offrire una completa resilienza informatica dei dati sulla piattaforma AWS. Inoltre, la disponibilità di NAS Cloud Direct di Rubrik su AWS Marketplace amplia l’accesso alla soluzione di Rubrik che automatizza la protezione dei dati e semplifica l’archiviazione dei file NAS su scala petabyte.

Le nuove funzionalità di protezione dei dati di Rubrik per Amazon S3 saranno disponibili all’inizio del 2024.