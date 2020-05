Rosenberger Osi, sistema di cablaggio che migliora la perdita di ritorno

Dopo il lancio sul mercato avvenuto a metà marzo, Rosenberger Osi ha presentato il nuovo sistema di cablaggio PreConnect Sedecom.

«Grazie a questo profilo angolare, la perdita di ritorno è notevolmente migliorata», rivela Harald Jungbäck, product manager per i sistemi di cablaggio dei datacenter, ha rivelato che Lla caratteristica speciale di PreConnect Sedecim è che le interfacce della ghiera del

connettore multimodale in fibra ottica MTP/MPO 16 sono lucidate a sezione angolare a 8° APC.

Lucidatura angolata 8° APC: già collaudata in applicazioni monomodali

Nello sviluppo del sistema di cablaggio PreConnect Sedecim, ottimizzato per la tecnologia di trasmissione 400GBASE-SR8, Rosenberger Osi utilizza una tecnologia che ha già dato prova di sé nelle applicazioni monomodali.

La lucidatura a sezione angolata a 8° APC viene utilizzata fin dall’inizio per le ferule monomodali MTP/MPO per ottenere una perdita di ritorno con un valore molto buono.

Al contrario, per le superfici di contatto delle ferule multimodali MTP/MPO, in precedenza veniva utilizzata solo la lucidatura rettilinea 0° PC per le ferule multimodali MTP/MPO.

Grazie al loro design a sezione 0° PC (Polish Connector) rettilineo, i connettori multimodali

MTP/MPO erano in precedenza particolarmente sensibili ai problemi di prestazione causati dalle particelle di sporco, che in passato spesso portavano a valori di perdita di ritorno inaffidabili.

Negli ultimi anni, questo problema è diventato sempre più grave a causa del forte aumento della velocità di trasmissione dati delle applicazioni. Con l’’introduzione della codifica PAM4 sensibile alla riflessione a 400GBASE-SR8 e di altre applicazioni multimodali con velocità seriali di 50 Gbit/s il problema si è ulteriormente evidenziato.

Quando nel 2019 è stato introdotto 400GBASE-SR8 in uno dei più grandi Hyperscaler del mondo, questi problemi erano così gravi che sono stati utilizzati i risultati della ricerca sulla lucidatura angolata a 8° APC su endpoint multimodali MTP/MPO di Rosenberger OSI, già raccolti nel 2012.

Le misurazioni dimostrano che i connettori multimodali MTP/MPO con sezione

angolata a 8° APC, a differenza di quelli con lucidatura rettilinea a 0° PC, garantiscono una minimizzazine elevata della perdita di return elevata e affidabile dell’applicazione.

Alla luce dei chiari risultati di questi test, l’Hyperscaler, anche in stretta collaborazione con l’ideatore e produttore di MTP USCONEC, ha deciso di specificare il connettore multimodale MTP®/MPO 16 con ferula 8°APC.

Questa decisione non ha riguardato solo l’infrastruttura di cablaggio, ma anche l’Interfaccia del Tranceiver Media Interface (MDI) 400GBASE-SR8.

Così i ricetrasmettitori 400GBASE-SR8 possono ora avere sia un MTP/MPO a 16 fibre a 0° PC sia un MTP/MPO a 16 fibre a 8° APC come Media Dependent Interface.

La caratteristica

distintiva dell’innovativo sistema di connettori multimodali MTP/MPO, con 16 fibre in linea e una sezione angolata 8° APC è un boot di protezione bianco (questo colore li rende facilmente riconoscibili) per evitare la piegatura delle fibre.