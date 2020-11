Riverside.fm, per video interviste da remoto semplici e in qualità da studio

Riverside.fm è una soluzione che consente di registrare podcast e interviste video da remoto, ovunque siano i partecipanti, e che promette una qualità professionale dell’audio e del video, come se la registrazione fosse stata effettuata in uno studio.

Lo strumento funziona registrando in locale l’audio e il video mentre l’intervista è in corso. Ciò comporta alcuni vantaggi: innanzitutto permette di avere a disposizione i file della registrazione poco dopo che è terminata, perché non è necessario un lungo tempo di elaborazione. Inoltre, tutto viene registrato automaticamente; infine, sottolinea ancora Riverside.fm, la registrazione in locale può avvenire fino alla risoluzione video 4K e con una qualità che è indipendente dalle prestazioni della connessione Internet.

La procedura è semplice sia per i producer che per gli ospiti della intervista video: per i primi basta pianificare l’evento e invitare gli ospiti, per i quali basta poi un clic su un pulsante per accedere all’ambiente virtuale dell’intervista.

L’engine di registrazione locale di Riverside.fm richiede l’utilizzo di Chrome: non necessità di software aggiuntivo, se non del browser.

La piattaforma invia tutte le registrazioni locali al producer del podcast, che avrà quindi i file separati in alta qualità dell’audio e del video. Ciò avviene in modo automatico e gli intervistati non devono inviare manualmente i file al producer del podcast.

Riverside.fm non è una piattaforma di live streaming ma sul sito di questa soluzione sono disponibili tutorial su come effettuare lo stream dal vivo del video podcast sia su Facebook che su YouTube (se il piano sottoscritto lo consente).

Per provare la qualità del servizio Riverside.fm consente di registrare 60 minuti in modo gratuito. Per l’utilizzo sono poi disponibili piani di abbonamento a pagamento: variano dai 19 ai 49 dollari al mese e si differenziano per ore di registrazione e funzionalità supportate. C’è anche un piano Enterprise che prevede offerte personalizzate per le aziende di maggiori dimensioni.