Rilancio in digitale per professionisti e Pmi, la proposta di Ubi Banca e Italiaonline

Per dar modo a esercenti, artigiani, professionisti e piccole imprese di espandere la propria attività digitale e fare business sul web, Ubi Banca e Italiaonline hanno avviato una serie di iniziative tese a fornire gli strumenti per rafforzare le piccole attività imprenditoriali.

Il progetto rientra tra le misure adottate nel programma Rilancio Italia, piano da 10 miliardi di euro avviato da Ubi Banca all’inizio dell’emergenza sanitaria a supporto di imprese e famiglie e s inserisce nella collaborazione tra l’istituto di credto e Italiaonline intrapresa lo scorso anno per coadiuvare i processi di digitalizzazione delle Pmi.

A sostegno delle imprese che scelgono di aprirsi al canale digitale o di incrementare l’attività già avviata cogliendo le opportunità offerte dall’online, Ubi Banca mette a disposizione le iniziative di Rilancio Italia per finanziare gli investimenti, abbinate a vari servizi diversificati come il Pos Virtuale, per incassare via web evitando i pagamenti alla consegna, e la Polizza BluImpresa Multirischi con l’assistenza Full Digital, che copre i problemi a stampanti, computer, smartphone e tablet.

Il check up digitale di Italiaonline

Nel contesto della partnership Italiaonline propone ai clienti Ubi Banca un check up gratuito con i propri consulenti digitali per identificare le attività da avviare per l’apertura di canali digitali o per migliorarne l’utilizzo per far crescere il business.

Italiaonline fornisce ervizi per farsi trovare più facilmente sul web (presenza), per presentarsi al meglio con siti professionali (sito), per ricevere traffico e contatti con campagne pubblicitarie digitali (adv) e realizzare, su richiesta del cliente, progetti di comunicazione, e-commerce e digital marketing su misura, e mette a disposizione 14 ore di corsi online gratuiti sul digital marketing a cura di IAB Italia, sottoscrivendo un contratto entro fine 2020.