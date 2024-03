ReeVo acquisisce il 100% di Sighup investendo in cloud native e Kubernetes

ReeVo annuncia di aver acquisito il 100% del capitale sociale di Sighup focalizzato sullo sviluppo e l’automazione di infrastrutture IT mission-critical di livello enterprise, basate su tecnologie Open Source e Cloud Native.

Grazie a questa acquisizione ReeVo potenzia in modo significativo la propria offerta di servizi e competenze nelle aree Cloud Native, Kubernetes e DevOps, permettendo di supportare le aziende in ogni fase del loro percorso di evoluzione tecnologica verso il Cloud.

Le dichiarazioni dei manager di ReeVo e Sighup

Antonio Giannetto Amministratore Delegato di ReeVo ha così commentato: “L’acquisizione di Sighup è un elemento fondamentale nel processo di crescita del gruppo ReeVo. Ci rafforza con servizi e piattaforme ‘as a Service’, pronte all’uso per lo sviluppo cloud native basato su container.”

Salvatore Giannetto – anch’egli Amministratore Delegato di ReeVo – ha aggiunto: “Grazie a Sighup possiamo inoltre mettere in campo un set di servizi gestiti veramente esteso, che consentono alle aziende di sfruttare le potenzialità del mondo Cloud Native, Kubernetes e DevOps senza doversi preoccupare della loro complessità.”

Jacopo Nardiello, CEO di Sighup, ha aggiunto: “Siamo estremamente contenti di entrare a far parte di ReeVo. Questa operazione costituisce un passo fondamentale nella missione di abilitare il mercato europeo all’adozione di tecnologie cloud native critiche. Sono certo che il team e la tecnologia che abbiamo costruito negli anni, all’interno di ReeVo, costituiranno un catalizzatore unico sul mercato”.

La strategia dell’operazione

L’acquisizione consentirà a ReeVo di estendere competenze e raggio d’azione nei segmenti Cloud Native, Kubernetes, DevOps e DevSecOps. Queste aree stanno introducendo nelle aziende un cambiamento metodologico e culturale, che spazia dall’ampliamento del ruolo delle tecnologie di automazione IT, alla necessità di una collaborazione tra i team di Sviluppo, Sicurezza e IT Operations. A queste trasformazioni si accompagna una complessità sia nelle varie fasi del ciclo di vita dei servizi cloud native, sia nell’esercizio delle piattaforme a supporto, come ad esempio Kubernetes o tutte quelle legate allo sviluppo cloud native e DevOps. Grazie anche a Sighup, ReeVo si può quindi proporre oggi come interlocutore full-stack per il cloud journey, sicuro e in Italia, delle aziende di ogni dimensione.

Chi è Sighup

Sighup è un Cloud Native Vendor focalizzato sullo sviluppo e l’automazione di infrastrutture IT mission-critical di livello enterprise, basate su tecnologie Open Source e Cloud Native.

L’obiettivo di Sighup è abilitare ogni organizzazione nell’adozione di soluzioni Open Source Cloud Native all’avanguardia all’interno della propria infrastruttura mission-critical.

Prima azienda italiana a essere riconosciuta come Kubernetes Certified Service Provider e Kubernetes Training Partner, è un partner strategico per tutte le aziende che vogliono padroneggiare il landscape di tecnologie Cloud Native e soluzioni Open Source ottenendone il massimo vantaggio competitivo.

Combinando Kubernetes Fury Distribution, una raccolta di tecnologie all’avanguardia, competenze e percorsi di consulenza strategica, Sighup accelera il percorso di sviluppo e implementazione delle applicazioni su Kubernetes e all’interno dell’ecosistema della Cloud Native Computing Foundation.