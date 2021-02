Cos’è Reddit, la piattaforma digitale che ha messo in crisi Wall Street

Reddit è fondamentalmente un grande gruppo di forum in cui gli utenti registrati possono parlare di quasi tutto che è possibile immaginare, e i recenti fatti di cronaca inerenti a Gamestop e alla sua valutazione a Wall Street ne sono un brillante esempio.

Come un normale forum, esistono dei subforum specializzati, che vengono definiti Questi forum specializzati sono chiamati “subreddit“, a cui ci si riferisce come r / “topic” (ad esempio: r / gadgets ).

Esistono oltre 130000 subreddit attivi, ed è possibile leggerli e parteciparvi attivamente, fatta eccezione per i subreddit privati, che richiedono un processo di ammissione.

Inoltre, ci si può iscrivere ai subreddit, in modo che i loro post più popolari vengano visualizzati sulla prima pagina personalizzata di Reddit.

La piattaforma social Reddit ha una prima pagina in cui sono presenti alcuni contributi, grazie a diversi algoritmi. Questa prima pagina ha diverse schede.

Per gli utenti non registrati, la scheda predefinita è “Hot”, che è fondamentalmente una visualizzazione delle presentazioni con i punteggi più alti in un periodo di tempo. Il punteggio è determinato sottraendo i voti negativi dai voti positivi.

Agli utenti registrati viene invece Se sei registrato, la scheda predefinita si chiama “Migliore”. Presenta i post più votati da tutti i subreddit ma tiene conto di altre cose, come le presentazioni in cui hai trascorso del tempo prima oi subreddit a cui si è sei iscritti.

Recentemente, Reddit si è ritagliato un posto in prima fila all’attenzione generale per la sua funzione di aggregatore di quella che è stata definita la nuova frontiera del populismo digitale.

Un populismo, ammesso che si possa definire tale, davvero potente e in grado di sconfiggere sul loro stesso terreno numerosi hedge fund, costretti a chiedere soccorso finanziario per evitare bancarotte da miliardi di dollari.

E non si tratta solo di Gamestop, anche l’argento è ora nel mirino dei redditer: i prezzi sono saliti ai massimi da otto anni dopo che gli utenti Reddit hanno rivolto la propria attenzione al metallo prezioso.

Il thread Reddit r / wallstreetbets ha menzionato più volte l’hashtag #silversqueeze, in cui gli utenti si incoraggiavano a vicenda ad acquistare argento, facendo impennare il prezzo del metallo.

L’argento spot è salito del 12% a 30,17 dollari l’oncia, con un aumento di quasi il 20% negli ultimi cinque giorni e il prezzo più alto dal febbraio 2013.

Difficile dire quale siano le prospettive di questo fenomeno; certo è che la capacità di spostare valutazioni e prezzi per miliardi di dollari non può essere sottovalutata da nessuno.

Ignorare una forza d’urto di queste proporzioni, per quanto inedita e difficilmente identificabile in singoli soggetti, potrebbe avere conseguenze catastrofiche per una singola società anche di grandi dimensioni.