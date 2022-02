Red Hat estende la sua completa piattaforma Kubernetes

Red Hat OpenShift Platform Plus integra Red Hat OpenShift Data Foundation, creando una piattaforma cloud ibrida progettata per affrontare i requisiti del cloud-native computing

Red Hat ha annunciato l’integrazione di OpenShift Data Foundation in Red Hat OpenShift Platform Plus, portando così tutti i servizi dati, compreso lo storage software-defined, alla principale piattaforma Kubernetes enterprise in una singola soluzione olistica. Red Hat OpenShift Platform Plus fornisce uno stack Kubernetes completo e multicloud out of the box, rispondendo così alle principali esigenze dei professionisti del DevSecOps e dello sviluppo applicativo. L’aggiunta di Red Hat OpenShift Data Foundation offre agli sviluppatori una piattaforma dati coerente con storage persistente che può attraversare i cloud e le infrastrutture, combinata con funzionalità di gestione dei dati per i team di operations.

Kubernetes è lo standard de facto per l’orchestrazione dei container e fornisce un avanzato “motore” che la permette su vasta scala. Tuttavia, richiede componenti aggiuntivi per soddisfare le esigenze aziendali volte allo sviluppo ed esecuzione di applicazioni moderne. Red Hat OpenShift Platform Plus riunisce le capacità necessarie atte a garantire, proteggere e gestire le applicazioni durante il ciclo di vita del software attraverso i cluster Kubernetes – anche attraverso differenti infrastrutture cloud.

Red Hat OpenShift Platform Plus include:

OpenShift Container Platform, una base coerente per il cloud ibrido costruita su Kubernetes per aiutare gli sviluppatori a sviluppare rapidamente applicazioni, fornendo al contempo flessibilità ed efficienza ai team di operations IT.

Advanced Cluster Security per Kubernetes, per aiutare a proteggere soluzioni software per la supply chain, infrastrutture e carichi di lavoro.

Advanced Cluster Management per Kubernetes, per una visibilità, gestione e controllo end-to-end dei cluster Kubernetes in un ambiente ibrido e multicloud.

Quay, per fornire un registro di container globale e scalabile per una pipeline di compilazione coerente che copre le diverse infrastrutture con immagini analizzate rispetto a vulnerabilità di sicurezza, identificando potenziali problemi che possono aiutare a mitigare i rischi di sicurezza.

Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials, per fornire una gestione integrata dei dati del cluster per i carichi di lavoro containerizzati, in modo uniforme in ambienti ibridi e multicloud.

Con Red Hat OpenShift Platform Plus, le organizzazioni hanno a disposizione un’unica soluzione con gli strumenti e le funzionalità per accelerare le iniziative cloud-native e adottare DevSecOps attraverso l’intero cloud ibrido.

Servizi dati progettati per container e hybrid cloud

Le moderne applicazioni cloud-native hanno bisogno di servizi di gestione dei dati in cluster che non solo forniscano un’esperienza più coerente per i carichi di lavoro in ambienti ibridi e multicloud, ma che abbiano anche la capacità di scalare dinamicamente seguendo le variazioni delle richieste. Con Red Hat OpenShift Data Foundation integrato con Red Hat OpenShift Platform Plus, le organizzazioni ottengono un accesso integrato a servizi dati comuni lungo l’intero panorama container dell’organizzazione, aiutando a evitare i silos di storage. La più recente versione della soluzione di storage, OpenShift Data Foundation 4.9, include nuove funzionalità che aiutano le organizzazioni a sviluppare e distribuire applicazioni in modo più rapido ed efficiente, tra cui:

Multicloud object gateway namespace buckets: affrontano le sfide della disponibilità dei dati offrendo un modo più flessibile per soddisfare le esigenze dei dati in diverse posizioni del cloud. I dati possono risiedere in una singola posizione e allo stesso tempo essere resi disponibili su posizioni alternative dove le applicazioni hanno bisogno di accedere, senza dover copiare i dati sulla posizione alternativa.

Crittografia persistente dei volumi: permette agli utenti di gestire e tenere le chiavi di crittografia separate dal loro cluster. Questo fornisce una migliore granularità, offrendo allo stesso tempo la flessibilità per gli utenti di portare la propria chiave KMS.

Disponibilità

Red Hat OpenShift Platform Plus è già disponibile. I clienti che dispongono di una sottoscrizione attiva a Red Hat OpenShift Platform Plus ricevono OpenShift Data Foundation Essentials come parte del loro abbonamento senza costi aggiuntivi.

Inoltre, è disponibile immediatamente il bundle Red Hat OpenShift Platform Plus con OpenShift Data Foundation Advanced, che aggiunge funzionalità di sicurezza avanzate, supporto per carichi di lavoro multi-cluster, disaster recovery e supporto per lo storage standalone e mixed use alle funzionalità di OpenShift Data Foundation Essentials.

