Quora lancia l’abbonamento all’AI Poe, per l’accesso a GPT-4 e Claude+

Quora – la piattaforma di domande e risposte progettata per consentire alle persone di condividere e accrescere la conoscenza – ha annunciato il lancio degli abbonamenti per il suo strumento di intelligenza artificiale Poe.

Poe consente alle persone di porre domande, ottenere risposte istantanee e intrattenere conversazioni con diversi chatbot potenziati dall’intelligenza artificiale. Inizialmente Quora aveva reso disponibile Poe su iOS, poi, all’inizio del mese, l’azienda ha lanciato Poe anche per desktop.

Ora, Quora ha annunciato le subscriptions, che forniranno agli utenti paganti l’accesso a bot basati su due nuovi potenti modelli linguistici: GPT-4 di OpenAI e Claude+ di Anthropic.

Nel presentare la nuova offerta dell’azienda, il CEO di Quora Adam D’Angelo sottolinea che GPT-4 è un grande passo avanti rispetto a ChatGPT ed è il modello linguistico più potente oggi disponibile al mondo.

Così come Claude+ è significativamente migliore di Claude, soprattutto nelle lingue diverse dall’inglese. In inglese, inoltre, genera risposte più approfondite rispetto a Claude. Poe – mette in evidenza D’Angelo – è attualmente l’unico prodotto Internet consumer con Claude o Claude+.

Quora ha voluto muoversi velocemente sul mercato, per rendere disponibili questi nuovi modelli al maggior numero di persone il più rapidamente possibile. Per questo motivo, ha dichiarato l’azienda, è in grado di offrire al momento l’abbonamento a Poe solo agli utenti di iOS e Mac Apple Silicon (chip M1/M2).

Se ci si abbona tramite l’applicazione Poe dell’App Store (l’abbonamento può essere effettuato su qualsiasi iPhone, iPad o Mac Apple Silicon), spiega inoltre l’azienda, si ha accesso ai modelli anche tramite l’interfaccia web di Poe. Quora ha inoltre affermato di essere duramente al lavoro per consentire agli utenti web di Poe che non hanno accesso a un dispositivo iOS di potersi abbonare il prima possibile.

Inizialmente, Quora offre a tutti gli utenti di Poe la possibilità di inviare 1 messaggio gratuito al giorno a GPT-4 e Claude+. Gli altri bot presenti su Poe, compresi quelli basati su ChatGPT e Claude, continueranno a essere gratuiti per un uso illimitato, annuncia l’azienda.

Quando altri sviluppatori aggiungeranno bot a Poe nel prossimo futuro, questi saranno gratuiti e accessibili a tutti per impostazione predefinita, ma gli sviluppatori potranno scegliere di limitare l’accesso ai non abbonati come parte di un approccio di tipo revenue share.

Secondo Quora, ci sono alcuni punti che rendono Poe unico, oggi: