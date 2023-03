Anthropic presenta Claude, l’assistente AI che sfida ChatGPT

Dopo aver lavorato negli ultimi mesi con partner chiave come Notion, Quora e DuckDuckGo a una versione alpha chiusa, Anthropic ha annunciato di essere stata in grado di testare attentamente i suoi sistemi.

Ora, l’azienda si dichiara pronta a fornire l’accesso al suo assistente AI Claude in modo più ampio, affinché possa alimentare casi d’uso cruciali e all’avanguardia su scala.

Anthropic è una società specializzata nella ricerca sull’intelligenza artificiale. Se dal punto di vista mediatico questo campo è al momento dominato dallo scontro tra i big player – proprio negli ultimi giorni ci sono stati gli annunci sia di Google che di OpenAI, società sviluppatrice della tecnologia alla base di ChatGPT e di Microsoft Bing –, ci sono numerosi attori “minori” che stanno svolgendo un’interessante attività di ricerca e sviluppo.

Tra l’altro Anthropic, pur essendo una società giovane (è stata fondata all’inizio del 2021), ha tra i suoi co-fondatori ricercatori che hanno precedentemente lavorato proprio in OpenAI.

Claude è un assistente AI di nuova generazione basato sulla ricerca di Anthropic sul training di sistemi di intelligenza artificiale utili, onesti e innocui, sottolinea l’azienda. Accessibile tramite interfaccia chat e API nella console per sviluppatori di Anthropic, Claude è in grado di svolgere un’ampia gamma di task conversazionali e di elaborazione del testo, mantenendo un elevato grado di affidabilità e prevedibilità.

Claude può aiutare in casi d’uso quali riassunti, ricerca, scrittura creativa e collaborativa, domande e risposte, scrittura di codice e altro ancora. La società sviluppatrice sottolinea che i primi clienti riferiscono che Claude ha una minore probabilità di produrre risultati dannosi, è più facile dialogare con questo assistente AI che è anche più gestibile, in modo da ottenere i risultati desiderati con meno sforzo. Claude è anche in grado di seguire le indicazioni relative alla personalità, al tono e al comportamento.

Anthropic propone due versioni di Claude: Claude e Claude Instant. Claude – spiega l’azienda – è un modello all’avanguardia ad alte prestazioni, mentre Claude Instant è un’opzione più leggera, meno costosa e molto più veloce. Nelle prossime settimane la società sviluppatrice prevede di introdurre ulteriori aggiornamenti.

È ora possibile richiedere l’early access al language model di Anthropic sul sito dell’azienda.