Qualcomm a MWC: comunicazione satellitare e tecnologie per auto connesse

A MWC 2023 di Barcellona, Qualcomm Technologies svela le ultime novità della sua roadmap tecnologica e iniziative congiunte con aziende leader di tutti i settori.

Questi progressi – sottolinea l’azienda – sono pensati per alimentare esperienze di nuova generazione e accelerare la trasformazione digitale in segmenti chiave come il mobile computing, l’automotive, l’Industrial IoT, la rete 5G, il wireless e altri ancora.

Grazie alla leadership nella connettività, nell’elaborazione ad alte prestazioni e a basso consumo e nell’IA on-device, Qualcomm è in grado di guidare la realizzazione dell’intelligent edge connesso, afferma l’azienda nel presentare le sue ultime novità e iniziative.

Tra queste, Qualcomm ha annunciato al Mobile World Congress la collaborazione con Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo e Xiaomi per lo sviluppo di smartphone con capacità di comunicazione satellitare basate su Snapdragon Satellite, anch’esso lanciato di recente.

Snapdragon Satellite è una soluzione di messaggistica bidirezionale per smartphone: la prima al mondo del suo genere, sottolinea Qualcomm. Offre una copertura globale da un polo all’altro ed è in grado di supportare la messaggistica bidirezionale per le emergenze, l’invio di SMS e altre applicazioni di messaggistica, per una serie di scopi quali emergenze o attività ricreative in luoghi remoti, rurali e offshore.

La soluzione è supportata dalla costellazione di satelliti Iridium in orbita bassa (LEO, low-Earth orbiting) e pienamente operativa, che consente connessioni satellitari a bassa potenza e bassa latenza utilizzando lo spettro della banda L resistente alle intemperie.

Snapdragon Satellite sarà disponibile in tutti i prossimi sistemi 5G Modem-RF e nei tier di Snapdragon Mobile Platform (da 8 a 4 tier) man mano che l’ecosistema matura, ha dichiarato Qualcomm.

Oltre agli smartphone, ha poi aggiunto l’azienda, Snapdragon Satellite è destinato a espandersi ad altre categorie di dispositivi nei segmenti compute, automotive e IoT. Con la crescita dell’ecosistema, gli OEM e gli sviluppatori di app saranno in grado di differenziarsi e di offrire servizi unici brandizzati sfruttando la connettività satellitare.

Qualcomm prevede anche che Snapdragon Satellite supporti le reti non terrestri (NTN) 5G, non appena saranno disponibili le infrastrutture e le costellazioni satellitari NTN.

Qualcomm ha poi annunciato i reference design Snapdragon X75, X72 e X35 5G M.2 e LGA, che ampliano il precedente annuncio del febbraio 2022. Sfruttando le caratteristiche più recenti e robuste dei sistemi modem-RF Snapdragon X75, X72 e X35 5G, questo portafoglio di prodotti offre agli OEM una soluzione chiavi in mano, certificata a livello globale per funzionare con le reti 5G di tutti i principali operatori di rete mobile del mondo, consentendo così di sviluppare dispositivi 5G di nuova generazione e di offrire ai consumatori un ampio spettro di dispositivi abilitati al 5G, dai pc agli XR ai giochi e oltre.

Questi nuovi reference design integrano modem, ricetrasmettitori e front-end RF in un’unica scheda compatta, consentendo ai produttori di includere in modo rapido e conveniente le funzionalità dei nuovi sistemi Modem-RF Snapdragon nei nuovi prodotti, favorendo l’adozione del 5G in un ampio spettro di dispositivi. I reference design 5G Snapdragon X75 e X72 supportano le bande sub-6 e mmWave, mentre i reference design 5G Snapdragon X35 sono i primi a supportare il 5G NR-Light (3GPP Release 17 RedCap).

Piattaforma Qualcomm Snapdragon Automotive 5G di nuova generazione

Qualcomm Technologies ha inoltre annunciato l’ultima aggiunta al suo crescente portafoglio di tecnologie per auto connesse Snapdragon Digital Chassis con il suo Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2. Si tratta del sistema modem-RF per autoveicoli più avanzato di Qualcomm, dotato di una potenza di elaborazione ad alte prestazioni e di una capacità di rete fino a 200 MHz per supportare una connettività affidabile e a bassa latenza per esperienze di guida sicure, intelligenti e coinvolgenti.

Grazie ai più recenti progressi del 5G, sottolinea l’azienda, i proprietari di auto avranno ora a disposizione la banda larga per godere del comfort e della convenienza di un veicolo, di una casa e di un ufficio in un unico spazio. Lo Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 introduce anche una nuova forma di comunicazione nel settore automobilistico con il supporto per le comunicazioni satellitari, contribuendo a garantire una connettività onnipresente per le applicazioni che utilizzano la messaggistica bidirezionale.

La connettività continua a svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale dell’industria automobilistica, mette in evidenza Qualcomm, in quanto getta le basi per i veicoli di nuova generazione definiti dal software. Grazie alla connessione al 5G, al Wi-Fi, al vehicle-to-everything cellulare (C-V2X) e al satellite, i veicoli possono raggiungere nuovi limiti per quanto riguarda le funzioni di sicurezza, personalizzazione, intrattenimento e produttività offerte agli utenti finali. Grazie al supporto di Snapdragon Auto 5G Modem-RF per queste tecnologie di connettività avanzate, le case automobilistiche potranno offrire esperienze digitali di alto livello con:

Maggiore potenza di elaborazione, copertura e throughput con una CPU quad core integrata e fino a 200 MHz di larghezza di banda di rete aggregata per offrire nuove opportunità di servizi e supporto per le tecnologie di connettività più avanzate e le velocità necessarie per lo streaming di contenuti più veloci, i giochi online, la guida autonoma e altro ancora.

con una quad core integrata e fino a 200 MHz di larghezza di banda di rete aggregata per offrire nuove opportunità di servizi e supporto per le tecnologie di connettività più avanzate e le velocità necessarie per lo streaming di contenuti più veloci, i giochi online, la guida autonoma e altro ancora. Maggiore supporto per la sicurezza dei veicoli per i servizi mission-critical e di emergenza che richiedono la connettività alla rete, come l’eCall di nuova generazione e il supporto per le comunicazioni satellitari per garantire una connettività e comunicazioni onnipresenti nelle aree remote e rurali.

per i servizi mission-critical e di emergenza che richiedono la connettività alla rete, come l’eCall di nuova generazione e il supporto per le comunicazioni satellitari per garantire una connettività e comunicazioni onnipresenti nelle aree remote e rurali. Riduzione dei costi grazie al minor numero di componenti necessari, in quanto l’ultima versione dello Snapdragon Auto 5G Modem-RF è dotata di una CPU multi-core per consentire l’esecuzione di applicazioni direttamente sul modem e di un supporto hypervisor per isolare i carichi di lavoro, con conseguente connettività continua ed efficienza energetica.

grazie al minor numero di componenti necessari, in quanto l’ultima versione dello Snapdragon Auto 5G Modem-RF è dotata di una per consentire l’esecuzione di applicazioni direttamente sul modem e di un supporto per isolare i carichi di lavoro, con conseguente connettività continua ed efficienza energetica. Motore di localizzazione avanzato di nuova generazione che migliora l’accuratezza e la robustezza della localizzazione in tutti gli ambienti per supportare i servizi di emergenza, la navigazione, gli avvisi di sicurezza e le funzioni di guida autonoma; posizionamento accurato negli ambienti più difficili per consentire casi d’uso quali mappe HD, parcheggiatori automatici e altro ancora.

che migliora l’accuratezza e la robustezza della localizzazione in tutti gli ambienti per supportare i servizi di emergenza, la navigazione, gli avvisi di sicurezza e le funzioni di guida autonoma; posizionamento accurato negli ambienti più difficili per consentire casi d’uso quali mappe HD, parcheggiatori automatici e altro ancora. Tecnologia C-V2X integrata per supportare le comunicazioni dirette e migliorare i servizi di sicurezza e mobilità a corto raggio.

per supportare le comunicazioni dirette e migliorare i servizi di sicurezza e mobilità a corto raggio. Data routing all’interno del veicolo fino a 1 GB al secondo, che offre alle case automobilistiche la flessibilità di spostare il traffico dall’unità di controllo telematica (TCU) al sistema di infotainment, a un hotspot Wi-Fi o a un altro dispositivo connesso; garantisce una comunicazione continua per consentire ai passeggeri di usufruire dei servizi connessi senza interruzioni.

Le case automobilistiche e l’intero ecosistema dei trasporti – mette poi in risalto Qualcomm – possono inoltre sfruttare le capacità avanzate di Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 per sviluppare e fornire nuovi servizi connessi avanzati utilizzando: