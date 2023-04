Apple unico top vendor in crescita, in un mercato smartphone in calo

L’ultima ricerca della società di analisi Canalys mostra che le spedizioni globali di smartphone sono scese del 13% a 269,8 milioni di unità nel primo trimestre del 2023.

Il calo della domanda – sottolinea Canalys – ha iniziato ad appiattirsi, anche se il contrasto tra il 1° trimestre 2022 e il 1° trimestre 2023 è ancora netto.

Samsung ha recuperato la sua posizione di leader e ha spedito 60,3 milioni di unità, grazie a un portafoglio di prodotti rinnovato, mette in evidenza la società di analisi.

Apple si è posizionata al secondo posto nel mercato smartphone, con 58,0 milioni di unità spedite. Inoltre, Apple è stato l’unico fornitore tra i primi cinque vendor a registrare una crescita su base annua, cosa che ha permesso alla società di Cupertino di raggiungere una quota di mercato del 21%.

Xiaomi ha difeso la sua posizione numero tre con 30,5 milioni di spedizioni, mentre OPPO e vivo hanno completato la “top five” con 26,6 milioni e 20,9 milioni di spedizioni rispettivamente, assicurandosi una quota di mercato del 10% e dell’8%.

Secondo gli analisti di Canalys, la performance di Samsung mostra i primi segni di ripresa dopo una fine del 2022 difficile e tale ripresa è particolarmente legata al lancio di prodotti, che ha portato a un aumento del volume di vendita.

Tuttavia, Canalys sostiene che Samsung dovrà affrontare un panorama difficile in futuro, soprattutto perché le scorte di dispositivi entry-level rimangono elevate. Il calo dei profitti derivanti dall’attività di memoria dei semiconduttori porterà inoltre a una spesa di marketing più conservativa.

Nel frattempo, la società di analisi mette in evidenza come Apple abbia registrato una solida performance nel 1° trimestre, in particolare nella regione Asia-Pacifico. Qui gli investimenti sostenuti da Apple nei canali offline le avrebbero permesso di attrarre una classe media in crescita, che attribuisce un valore elevato all’esperienza di acquisto in negozio.

Per il futuro del settore degli smartphone, il mercato rimane difficile e Canalys mantiene le sue previsioni di calo marginale per il 2023.

Secondo gli analisti dell’azienda, le spedizioni si stabilizzeranno intorno ai livelli del 2022 mentre ci avviciniamo alla metà del 2023. I tassi di declino inizieranno presto a migliorare, anche se questo è più legato al netto contrasto tra il 2022 e il 2023 che si sta riducendo.

Canalys prevede che il mercato degli smartphone guadagnerà slancio nella seconda metà dell’anno, quando le scorte del canale raggiungeranno livelli più sani. I vendor si stanno avvicinando con cautela al mercato con obiettivi di redditività, operazioni snelle e azzeramento delle scorte come priorità assolute.

Tuttavia, conclude Canalys, per i fornitori con ambizioni a lungo termine e capitale da investire, le difficili condizioni di mercato offrono un ambiente eccellente per catturare quote di mercato, mostrare l’impegno e le intenzioni verso nuovi mercati e stabilire strette partnership con il canale.