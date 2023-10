Motorola svela lo smartphone con display adattivo e nuovi concept di AI

Al Lenovo Tech World ’23, Motorola porta il suo impegno nell’ambito dell’intelligenza artificiale a un livello superiore presentando innovazioni che ridefiniscono le possibilità dell’hardware flessibile, grazie all’integrazione di nuove e avanzate funzioni di AI, tra cui la tematizzazione generativa e un sofisticato assistente personale.

Da anni – sottolinea l’azienda – Motorola è all’avanguardia nell’innovazione e continua a impegnarsi per offrire ai consumatori esperienze significative. Motorola ha integrato l’intelligenza artificiale in molte aree dei suoi dispositivi, come la fotocamera, la batteria, il display e le performance.

Grazie all’AI, l’esperienza di utilizzo dello smartphone si sta trasformando: l’utente potrà infatti utilizzare l’intelligenza artificiale come assistente personale e come strumento per migliorare le attività quotidiane e le prestazioni, creando esperienze memorabili.

Motorola continua a spingersi oltre i limiti e a investire nella tecnologia e nei dispositivi con display flessibili. Il nuovo dispositivo ideato è dotato di un display pOLED FHD+ che può essere piegato e adattato a diverse forme a seconda delle esigenze degli utenti. Questo concetto di display adattivo si basa sulle innovazioni meccaniche di display di altri dispositivi pieghevoli e “arrotolabili” sia nella categoria degli smartphone sia in quella dei pc.

Il concetto di display adattivo può essere regolato per passare da un’esperienza standard di telefono Android in posizione piatta a un’esperienza da polso o a diverse modalità di supporto. Quando è in posizione orizzontale, il display da 6,9″ offre un’esperienza Android completa, come qualsiasi altro smartphone.

In posizione verticale, il dispositivo può essere posizionato in modo autonomo, in modo da avere una forma più compatta del sistema operativo Android completo su un display da 4,6 pollici. Gli utenti possono anche avvolgere il dispositivo intorno al polso per un’esperienza simile a quella del display esterno del Motorola Razr 40 Ultra, per rimanere connessi anche in viaggio.

Una nuova serie di concept AI di Motorola

Motorola comprende l’importanza della personalizzazione per i consumatori e continua a impegnarsi nell’esplorazione di come l’intelligenza artificiale possa migliorare la possibilità di personalizzare i dispositivi, per offrire agli utenti un’esperienza davvero unica. Motorola ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale generativa che viene eseguito localmente sul dispositivo per consentire agli utenti di estendere il proprio stile personale al telefono.

Grazie a questo concetto, gli utenti possono caricare o scattare una foto del loro abbigliamento per ottenere più immagini uniche generate dall’intelligenza artificiale che riflettono il loro stile. Queste immagini possono poi essere utilizzate come sfondo personalizzato sul dispositivo.

Lenovo sta sviluppando un assistente personale per pc e smartphone. Il modello di intelligenza artificiale è progettato per non smettere mai di imparare e dispone di un sistema di base personalizzato in modo univoco per l’utente, proteggendo al contempo la sua privacy. Il modello è inoltre progettato per avere una base di conoscenze adattabili ai diversi contesti di utilizzo, con capacità di interazione vocale o testuale naturale.

Il concetto di MotoAI è un approccio innovativo all’ultima tendenza dell’intelligenza artificiale con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Gli utenti possono interagire con il loro assistente personale MotoAI per rispondere a domande, preparare messaggi, programmare attività e molto altro ancora. Mentre la maggior parte degli LLM opera in cloud, MotoAI è in grado di elaborare i dati ed eseguire le attività localmente sul dispositivo, offrendo agli utenti una maggiore privacy dei dati. MotoAI dispone anche di una base di conoscenze sul dispositivo in cui i modelli e le preferenze dell’utente informano la sua esperienza, rendendola più dinamica, personale e utile nel tempo.

Consapevole della crescente richiesta di scansione di documenti in tempo reale anche in luoghi esterni, Motorola ha introdotto un modello di intelligenza artificiale che migliora la funzionalità Doc Scanner attualmente integrata nei sistemi di telecamere Motorola. Questa innovazione mira a migliorare la qualità dell’immagine finale riducendo al minimo le pieghe e le ombre per garantire che i documenti o le immagini appaiano il più nitidi e chiari possibile.

Motorola intende impegnarsi ad aiutare gli utenti ad aumentare la produttività attraverso varie applicazioni e soluzioni. La funzione AI Text Summarisation analizza le chat, le e-mail o i report più lunghi e li riduce a messaggi chiave per una comprensione facile e veloce.

Il concetto di Privacy Content Obfuscation di Motorola sfrutta l’intelligenza artificiale per proteggere senza problemi le informazioni e la privacy degli utenti, identificando e offuscando in modo intelligente le aree contenenti immagini del profilo e nomi nei post sui social.

Motorola – sottolinea l’azienda – ha presentato quattro concept di intelligenza artificiale che promettono di ridefinire l’esperienza quotidiana dei consumatori. Dagli sfondi generativi AI che danno vita allo schermo del dispositivo, alle funzioni avanzate di AI per la privacy, come l’offuscamento delle informazioni sensibili, fino al tocco magico che trasforma le ricevute stropicciate in documenti immacolati, risulta evidente come l’innovazione porti maggiore comfort.

Inoltre, con la capacità di riassumere senza sforzo note, e-mail e chat, Motorola continua a portare avanti la sua missione di fornire soluzioni innovative e on-the-go che migliorano la mobilità, la tascabilità e la facilità generale per i consumatori.