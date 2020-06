PTC e Rockwell Automation abilitano l’industria 4.0

Rockwell Automation e PTC hanno reso noto che la soluzione FactoryTalk InnovationSuite è stata arricchita di una serie di miglioramenti pensati per rispondere alle esigenze di un mercato di trasformazione digitale, caratterizzato da dinamicità e rapida crescita.

Lanciata nel 2018, la soluzione FactoryTalk InnovationSuite è stata ben accolta dal mercato, interessato ai potenziali miglioramenti nell’efficienza operativa, nella riduzione di downtime non pianificati e nell’incrementare la qualità.

I recenti miglioramenti introdotto sono focalizzati su una migliore integrazione tra OT/IT. Ciò consente ai clienti di contestualizzare in tempo reale i dati operativi provenienti da fonti critiche come dispositivi a livello di impianto, piattaforme di controllo, sistemi Historian e MES (Manufacturing Execution Systems) basati su serie temporali. L’integrazione automatica di dati contestualizzati e di modelli di dati sottostanti in piattaforme Industrial IoT/Analytics come PTC ThingWorx, permette ai clienti di semplificare, automatizzare e accelerare la convergenza OT/IT.

Parallelamente, PTC e Rockwell Automation hanno anche annunciato Factory Insights as a Service, una soluzione cloud chiavi in mano che si avvale delle tecnologie di PTC, Rockwell Automation e Microsoft, e supporta i più comuni scenari industriali di trasformazione digitale ad alto valore come il monitoraggio in tempo reale delle performance di produzione, il monitoraggio e utilizzo degli asset, le cellule di produzione connesse e infine le Istruzioni per lavoro digitale e in realtà aumentata

Factory Insights as a Service, oltre a FactoryTalk InnovationSuite, include molti componenti chiave della gamma di prodotti di PTC e tra questi ThingWorx, Kepware e Vuforia ottimizzati per ricevere i dati OT provenienti dalle soluzioni best-in-class di automazione e informazione di Rockwell Automation.

Il tutto basato su cloud, IoT industriale e servizi edge di Microsoft, come Azure IoT Hub e Azure IoT Edge, che consentono ai produttori un rapido collegamento tra i diversi siti produttivi e di implementare progetti in tutta la loro rete aziendale. Questa riduzione della complessità e degli sforzi che i clienti devono affrontare per implementare l’lIIoT – Industrial Internet of Things – e la trasformazione digitale si traduce in un risparmio di tempo e denaro.