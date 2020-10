Come produrre musica nell’era digitale con Logic Pro X

Come si crea una canzone da zero, come la si produce dall’inizio alla fine, come si diventa un produttore di musica, quali metodi vanno utilizzati?

A queste domande risponde un libro di Marco Perino, edito da Tecniche nella collana Tecnica\Audio & Musica: Logic Pro X dall’idea al mastering.

Marco Perino, che è titolare dello studio ProSuono, paroliere, produttore e post produttore, è anche docente certificato in Logic Pro X e già Master Trainer in Logic 9.

Ha raccolto l’esperienza di centinaia di concerti tenuti, classi e lezioni svolte come formatore, elaborando un metodo dove la pratica non lascia spazio alla teoria, il risultato è o musica “tangibile”.

Nel libro Perino ci spiega come con Logic Pro si diventa producer di musica.

Un manuale che, capitolo dopo capitolo, traccia dopo traccia, insegna a produrre una canzone originale da zero percorrendo tutte le fasi produttive: dalla pre-produzione alla stesura del brano; dalla linea vocale al testo; dalla registrazione all’intonazione; dal MIDI al sound design; dal mix al mastering.

Con decine di passaggi illustrati con le immagini del programma Perino ci guida in ogni singola fase e ci spiegato come evitare gli errori più comuni.

Il libro è aggiornato alla versione Logic Pro X 10.5 e ne vengono esplorate le novità. La stesura della canzone si completa con tutte le versioni di Logic Pro X precedenti.

Perchè un manuale per produrre musica

Come scrive Perino nella prefazione al libro, per diventare un producer “Non occorre che tu abbia studiato musica…Occorre che tu abbia voglia di giocare“.

Ma perché questo manuale? Non ci sono già disponibili video tutorial, corsi, istruzioni a sufficienza per ogni esigenza?

“Forse – scrive Perino nella prefazione –perché avrei voluto qualcuno che mi spiegasse le cose in maniera terra terra, come sono io. Diciamocelo, spesso chi insegna ama ostentare più il proprio sapere che insegnare veramente. Purtroppo, sono nato privo di ogni talento musicale, e ho anche pessima memoria. Determinato e appassionato ho deciso di sopperire alle mie mancanze naturali con molta costanza e metodo. Acquistai Logic deciso a non avviarlo prima di aver studiato a fondo il manuale di istruzioni. Faccio sempre così con qualsiasi cosa, prima il manuale, poi inizio a provare. L’ho avviato e…Non ci ho capito assolutamente niente. Eppure, ho letto le istruzioni con attenzione. Decido di rileggere tutto il manuale daccapo, ma nulla. Capire il software e cavarci fuori buona musica erano strade parallele, senza possibilità di incrocio. Alla fine, a forza di sbatterci la testa, qualcosina ho imparato a fare, ma alcune cose mi avrebbero richiesto anni meno se qualcuno mi avesse guidato ed evitato errori. Nel libro cercherò di spiegarvi le cose semplicemente per come le ha capite e come avrei voluto che qualcuno le spiegasse a me”.

Nonostante i progetti del libro siano stati completati con la versione di Logic Pro X 10.5, il manuale è stato concepito per poter essere utilizzato con tutte le versioni di Logic

Pro X.

Aprendo i progetti con versioni precedenti alla 10.5 comparirà il seguente avviso, che indica che potrebbero esserci problemi:

Warning! This project was created by a newer Logic Pro X version.

This may cause problems.

Please update Logic Pro X

Invece non ce ne saranno.

L’unico capitolo esclusivo della versione Logic Pro X 10.5 è il Capitolo 5, relativo ai Live

Loops, capitolo indipendente che non compromette la stesura del brano inedito, dall’idea

al mastering.

Nei paragrafi dove vengono spiegate funzioni esclusive della versione 10.5, sono

anche indicate dettagliatamente funzioni analoghe per le versioni precedenti.

Per chi utilizzasse versioni di Logic precedenti alla 10.4, ad es. 10.2.4, o 10.3.2, verranno

indicate alternative ai Software Instruments non presenti in quelle versioni.

Il libro è stato concepito per tutti gli utilizzatori di Logic.

