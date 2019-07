Amazon: Prime Day meglio di black friday e cyber monday

Il Prime Day del 15 e 16 luglio è stato il più grande evento di shopping globale nella storia di Amazon con oltre un milione di offerte in tutto il mondo disponibili e con vendite hanno superato quelle registrate lo scorso Black Friday e Cyber Monday messi insieme. I clienti Prime hanno acquistato oltre 175 milioni di prodotti durante l'evento.

I prodotti in offerta più acquistati dai clienti su Amazon.it durante il Prime Day sono stati il caffè espresso Nescafè Dolce Gusto Barista, il detersivo per lavatrice Dash 117 Pods 3in1 e il carica batterie portatile Aukey Powerbank.

Secondo dati rilasciati da Amazon i consumatori hanno risparmiato oltre un miliardo di dollari nel mondo durante il Prime Day.

A livello globale sono stati spediti milioni di prodotti in un giorno o ancora più velocemente grazie alla Consegna in un giorno senza costi aggiuntivi, Consegna Oggi senza costi aggiuntivi o Prime Now.

I clienti Prime in 18 paesi hanno acquistato il doppio rispetto al numero del primo Prime Day cinque anni fa.

Amazon calcola che a livello globale le Pmi hanno generato 2 miliardi di dollari di vendite in questo Prime Day, rendendolo il più grande evento di shopping di Amazon per i partner commerciali, confrontando periodi di due giorni.

Durante questo Prime Day i clienti hanno acquistato il doppio dei dispositivi Ring e Blink rispetto al Prime Day dello scorso anno, paragonando periodi di due giorni, il più alto numero di dispositivi Alexa dotati di schermo, come Echo Show ed Echo Show 5, di tablet Fire e di gli e-reader Kindle.

Bene anche lo streaming: nel mondo milioni di persone hanno guardato in streaming gli eventi Prime Day, tra cui la Twitch Prime Crown Cup con FIFA 19 e Apex Legends e il concerto di Prime Day presentato da Amazon Music.

Il Prime Day su Amazon.it

Secondo Amazon durante il Prime Day in Italia, i clienti hanno risparmiato più di 25 milioni di euro.

Un numero record di clienti Prime ha fatto acquisti durante il Prime Day su Amazon.it rispetto a qualsiasi precedente evento di shopping.

Tra i dispositivi Amazon più venduti su Amazon.it ci sono Echo Dot e Fire TV Stick Basic Edition.

Le categorie in cui i clienti Prime in Italia hanno effettuato maggiori acquisti sono hardware di informatica, tè, caffè e bevande e prodotti per la cura della casa, accessori per cellulari e arredamento e fai da te

Il primo prodotto in offerta acquistato su Amazon.it durante il Prime Day è stata la Telecamera di Sorveglianza Esterna WiFi EZVIZ e l’ultimo prodotto acquistato è stata la Smart TV UHD 4K da 60'' di Sharp con Suono Harman Kardon.

I prodotti più venduti nel Prime Day per Paese

Stati Uniti: Filtro personale per l’acqua LifeStraw, Instant Pot DUO60, 23andMe Health + Ancestry kits

Regno Unito: Sony PlayStation Classic Console, Oral-B SmartSeries Spazzolino Elettronico, e Shark Aspirapolvere

Emirati Arabi Uniti: Al Ain Acqua in bottiglia, Ariel detersivo per il bucato, e Rotolo di carta assorbente

Spagna: yobola cuffie Wireless Bluetooth, Philips Multigroom Series 7000 All-in-One Regolabarba, e pannolini DoDot

Singapore: Meiji Latte Fresco, Coca-Cola Zero zucchero e fazzoletti Kleenex Clean Care

Olanda: pannolini Mama Bear, SanDisk 128 GB Memory Card, Philips Hue White and Color Lampadina

Messico: Nintendo Switch, HP Monitor 22w senza bordi, Nautica Travel Sport Eau de Toilette Spray

Lussemburgo: JBL Charge 3 Stealth Edition Bluetooth Portatile Boombox, Tefal Jamie Oliver Acciaio Inossidabile padella e iRobot Roomba 671

Giappone: acqua Happy Belly, Anker PowerCore 10,000 Batteria portatile e pannolini Pampers Premium Protection

Italia: NESCAFÉ Dolce Gusto Barista Caffè Espresso, Dash 3-in-1 detersivo monodose e AUKEY Powerbank Caricatore portatile

India: lampadina Syska 9-Watt Smart LED compatibile con Amazon Alexa, auricolari Bluetooth boAt Rockerz Sports e fragranze per il bagno Godrej Aer Pocket

Germania e Austria: JBL Bluetooth Speaker, Tefal Jamie Oliver padella in acciaio inossidabile e presa intelligente OSRAM Smart+ Plug Zigbee

Francia: Robot Roomba 671, Lunii la fabbrica delle storie e spazzolino elettrico Oral-B SmartSeries

Cina: Scrub esfoliante Dove, crema occhi L’Oreal Rejuvenating e epilatore Silk’n per epilazione permanente

Canada: PlayStation 4 Slim con Spiderman and Horizon Zero Dawn, LifeStraw filtro personale per l'acqua e test DNA 23andMe Salute + Origini

Belgio: OSRAM Smart+ Plug Zigbee presa intelligente, SanDisk 128GB Memory Card e filtri acqua di Brita

Australia: Mario Kart 8 Deluxe, Finish Powerball All-in-1 Max Tab per lavastoviglie e pannolini Huggies Ultra Dry