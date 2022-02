Pinterest spinge sulla realtà aumentata e presenta “Prova per arredamento d’interni”

Pinterest ha presentato ‘Prova per arredamento d’interni’, una funzione di realtà aumentata che offre una nuova esperienza di acquisto agli utenti in cerca di mobili e complementi d’arredo. L’innovativa tecnologia AR, utilizzabile tramite la fotocamera di Pinterest Lens, consente di collocare virtualmente in un ambiente i prodotti di retailer statunitensi come Crate & Barrel, CB2, Walmart, West Elm e Wayfair. Ciò permette agli utenti di “provare” i prodotti per capire se sono adatti alla propria casa.

Ogni mese milioni di utenti si rivolgono a Pinterest per cercare e acquistare articoli di arredamento d’interni. ‘Prova per arredamento d’interni’ fa sbarcare online l’esperienza di shopping del negozio fisico, aiutando le persone a capire come starebbe un mobile nella propria casa e a trasformare un’idea in realtà direttamente dal proprio smartphone.

Le persone utilizzano la piattaforma nelle primissime fasi del percorso d’acquisto e la funzione Prova le aiuta a valutare e trovare ciò che risponde alle proprie esigenze. Supportata da Pinterest Lens, la funzione Prova non è una novità assoluta su Pinterest, essendo già stata lanciata per il settore bellezza, in particolare per il rossetto e l’ombretto. L’esperienza per il settore beauty è attualmente disponibile su oltre 14.000 Pin acquistabili mentre, per l’arredamento d’interni, sarà disponibile su oltre 80.000 Pin acquistabili. Le probabilità che gli utenti acquistino dai Pin con la funzione Prova abilitata sono di 5 volte superiori rispetto ai Pin standard.

Pinterest, acquistare sulla base dei propri gusti

Pinterest è tra le maggiori piattaforme del mondo nel settore dell’arredamento d’interni, infatti 9 utenti su 10 usano le funzioni per cercare prodotti e lasciarsi ispirare nel percorso d’acquisto***. La funzione Prova combina in modo innovativo la tecnologia AR e lo shopping, rispondendo al desiderio delle persone di vivere esperienze online più immersive, che consentano di prendere decisioni di acquisto senza uscire di casa. Grazie a ‘Prova per arredamento d’interni’, gli utenti possono visualizzare direttamente nella propria casa i mobili e complementi d’arredo dei partner che partecipano al lancio e capire se gli articoli fanno al caso loro.

I consumatori si rivolgono a Crate & Barrel e CB2 per trovare articoli unici, ideati per durare nel tempo. Una cosa che abbiamo capito, però, è che le decisioni d’acquisto non sono mai un processo lineare, soprattutto quando si tratta di arredamento. La funzione Prova per l’arredamento di Pinterest è uno dei tanti esempi di come i nostri brand stiano esplorando soluzioni innovative per rendere il percorso d’acquisto il più intuitivo possibile, colmando le lacune tra shopping virtuale e shopping in negozi fisici.” – Joan King, SVP, eCommerce & International Operations for Crate & Barrel and CB2.

Il futuro dello shopping con la realtà aumentata

Nell’ultimo anno, il numero di Pinner che interagiscono con le sezioni per lo shopping su Pinterest ha continuato ad aumentare. I Pinner continuano a utilizzare la ricerca visiva per fare acquisti su Pinterest, più precisamente del 126% su base annua. Mentre Prova nel settore della bellezza da parte della Gen Z e Millennial è aumentato rispettivamente del 28% e del 33%.

Secondo Jeremy King, SVP of Engineering, Pinterest, «dall’inizio della pandemia, abbiamo riscontrato un numero di acquirenti esperti del digitale mai visto prima. Ora milioni di persone si aspettano di avere opzioni virtuali e accessibili da smartphone per provare un prodotto prima di acquistarlo, ricevere consigli personalizzati e raccogliere informazioni come parte del loro processo decisionale. Ogni giorno su Pinterest vediamo questo tipo di comportamento, motivo per cui continuiamo a sviluppare tecnologie come AR Prova e rendiamo Pinterest una meta per lo shopping a canalizzazione completa che attira le persone portandole dall’ispirazione all’acquisto in ogni aspetto dell’app.»

Secondo Foresights Factory di Collision, il mobile è già il canale preferito del 34% dei consumatori globali. Il 40% dei consumatori di tutto il mondo ha aumentato gli acquisti sui dispositivi mobili rispetto all’inizio della pandemia, mentre il 46% sostiene che non farebbe mai shopping senza il proprio cellulare, percentuale che raggiunge il 50% nel caso della generazione Z e dei Millennial.

‘Prova per arredamento d’interni’ fa il suo debutto negli Stati Uniti sull’app iOS e Android, ma sarà presto disponibile a livello globale.

Leggi tutti i nostri contenuti su Pinterest