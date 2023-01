Pesanti tagli in vista a Microsoft: a rischio 11.000 posti di lavoro

Le Big Tech continuano a tagliare posti di lavoro: dopo i recenti interventi di Meta e Amazon, pare sia arrivato il turno di Microsoft.

Secondo un rumpor lanciato da Sky News, Microsoft sarebbe pronta ad annunciare (proprio oggi) il licenziamento del 5% della propria forza lavoro.

I conti sono abbastanza facili da fare: i dipendenti della società americana sono circa 220.000, e quindi i licenziati saranno 11.000. Alcuni analisti arrivano a ritenere ottimistica questa stima, prevedendo misure ancor più drastiche.

Al momento in cui scriviamo non abbiamo dettagli sull’eventuale impatto sul nostro paese dei tagli previsti da Microsoft. Non resta che attendere aggiornamenti, che a questo punto è lecito attendersi in tempi piuttosto rapidi.