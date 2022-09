Payplug si allea con Dalenys per diventare leader europeo nei pagamenti

Payplug, soluzione di pagamento con carte di credito online e multicanale per le PMI, unisce le forze con il player francese Dalenys, partner di pagamento di grandi nomi dell’ecommerce e parte (come Payplug) del Groupe BPCE, il secondo più grande gruppo bancario francese.

La nuova entità sarà denominata Payplug e sarà sia una soluzione di pagamento sia un acquirer con una vasta esperienza nell’intera catena dei pagamenti e in grado di raccogliere i dati necessari per attuare una strategia di pagamento personalizzata per ciascun esercente.

Un attore, dunque, con esperienza e competenze a tutti i livelli della filiera dei pagamenti, dall’esperienza di acquisto alla gestione del conto fino all’acquisizione, capace di intercettare e soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli esercenti e dei loro clienti.

Con l’ambizione di ridefinire il benchmark delle prestazioni di pagamento per oltre 20.000 clienti delle due società, dalle PMI (Ecobaby e Flobflower) ai grandi gruppi (Maisons du Monde, Veepee, Interflora), e per fintech, giochi online e viaggi.

Un’operazione – sottolinea la società fintesh – che arriva dopo anni di forte crescita per Payplug, che dal 2019 a oggi ha visto crescere il fatturato del 100% anno su anno, e che permetterà alla società di raddoppiare l’organico aziendale, da 150 a 400 collaboratori, e di sfruttare le competenze acquisite per garantire agli esercenti soluzioni più semplici e performanti.

L’unione operativa delle due realtà si inserisce in un contesto in cui le aspettative di pagamento dei consumatori finali stanno convergendo: dalla possibilità di effettuare pagamenti senza soluzione di continuità, fino ai pagamenti rateali garantiti e ai pagamenti mobile attraverso Apple Pay o Google Pay.

Tutte queste nuove funzionalità, ormai indispensabili per i consumatori, stanno portando gli esercenti ad essere continuamente aggiornati su quelle che sono le molteplici esperienze di acquisto che il mercato offre.

Con l’occasione, Payplug annuncia il rebranding e il rinnovamento della tagline “La soluzione creata per il successo e pensata per la semplicità. Dai forza ai tuoi pagamenti.”, sottolineando come i propri prodotti vengano concepiti con l’obiettivo di ottimizzare e semplificare al massimo l’esperienza dei clienti.

“Con 400 talenti sotto il marchio Payplug e l’ambizione di assumere più di 50 nuovi dipendenti entro la fine del 2022, questa alleanza mira a creare un leader nel mercato dei pagamenti in Europa e un attore globale nel Paytech, capace di accompagnare qualsiasi merchant nella costruzione e nel miglioramento delle proprie strategie di pagamento, dai piccoli business alle grandi realtà corporate”, spiega Antoine Grimaud, co-fondatore e CEO di Payplug.

“Con l’unione delle forze di Payplug e Dalenys, Groupe BPCE ha compiuto un passo importante nella sua strategia di offrire agli esercenti, un’alternativa europea leader nella digitalizzazione del commercio. Con le sue competenze combinate e i suoi 400 dipendenti, la nuova Payplug rafforza ulteriormente la sua rilevanza nel mercato dei pagamenti e può sfruttare appieno le sinergie con tutte le competenze di BPCE Digital & Payments, sempre con gli stessi requisiti di eccellenza e performance”, commenta Pierre-Antoine Vacheron, Direttore generale Pagamenti di Groupe BPCE.

Leggi tutti i nostri articoli sul fintech