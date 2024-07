Tesla pronta ad investire 5 miliardi di dollari in xAI? Secondo Elon Musk, si

Secondo Elon Musk, Tesla sta considerando un investimento significativo di 5 miliardi di dollari nella startup di intelligenza artificiale xAI.

Questo investimento rappresenta una mossa strategica per Tesla, volta a consolidare la sua posizione nel campo dell’intelligenza artificiale e sfruttare le potenzialità di xAI per migliorare le proprie tecnologie e prodotti.

xAI è una startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, che ha rapidamente attirato l’attenzione del mercato grazie ai suoi prodotti innovativi e alla guida visionaria di Musk. La società è conosciuta per il suo chatbot umoristico Grok, che ha guadagnato popolarità per le sue risposte spiritose e coinvolgenti. Grok è stato lanciato a novembre 2023 per gli abbonati a X (precedentemente Twitter) Premium Plus, e la sua versione migliorata, Grok 1.5, è stata introdotta a marzo 2024 con un contesto ampliato e capacità di comprensione delle immagini

Should Tesla invest $5B into @xAI, assuming the valuation is set by several credible outside investors?

(Board approval & shareholder vote are needed, so this is just to test the waters)

— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2024