SearchGPT: OpenAI testa una nuova funzione di ricerca AI per ChatGPT

OpenAI ha annunciato che sta effettuando i test di SearchGPT, un prototipo di nuove funzionalità di ricerca progettate per combinare la potenza dei modelli di intelligenza artificiale con le informazioni provenienti dal web per fornire risposte rapide e tempestive con fonti chiare e pertinenti.

L’azienda sta attualmente lanciando questa funzione con un piccolo gruppo di utenti e publisher per ottenere un feedback. Sebbene questo prototipo sia temporaneo, sottolinea l’azienda, l’intenzione è quella di integrare il meglio di queste funzionalità direttamente in ChatGPT in futuro. Per chi fosse interessato a provare il prototipo, è possibile iscriversi alla lista d’attesa.

OpenAI ritiene che migliorando le capacità di conversazione dei suoi modelli con le informazioni in tempo reale provenienti dal web, trovare ciò che si sta cercando possa essere più veloce e più facile per gli utenti. SearchGPT risponderà in modo rapido e diretto alle domande con informazioni aggiornate dal web, fornendo al contempo chiari link alle fonti pertinenti. Gli utenti potranno fare domande di follow-up, come in una conversazione con una persona, e il contesto condiviso aumenterà a ogni query.

SearchGPT – mette in evidenza OpenAI – è stato progettato per aiutare gli utenti a entrare in contatto con i publisher citandoli e linkandoli in modo evidente nelle ricerche. Le risposte hanno un’attribuzione chiara, in linea, con nome e link, in modo che gli utenti sappiano da dove provengono le informazioni e possano rapidamente avere a disposizione un numero ancora maggiore di risultati in una barra laterale con link alla fonte.

OpenAI ha collaborato con gli editori per sviluppare questa esperienza e continua a richiedere il loro feedback. Oltre a lanciare il prototipo di SearchGPT, l’azienda sta anche lanciando un modo per gli editori di gestire come appaiono in SearchGPT, in modo che gli editori abbiano più scelte.

OpenAI sottolinea inoltre che SearchGPT riguarda la ricerca ed è separato dall’addestramento dei modelli di fondazione dell’intelligenza artificiale generativa dell’azienda. I siti possono essere visualizzati nei risultati di ricerca anche se non partecipano all’addestramento dell’intelligenza artificiale generativa. Nella documentazione è possibile saperne di più controlli degli editori e sui bot di OpenAI.

Il team continuerà a migliorare l’esperienza in aree come le informazioni locali e il commercio. OpenAI ha in programma di ricevere feedback sul prototipo da parte di utenti ed editori e di portare il meglio dell’esperienza in ChatGPT.