Parte in Europa la rete in fibra ottica a 10 Gigabit di ZTE

Nei prossimi due anni il fornitore cinese di apparecchiature di tlc ZTE costruirà una rete in fibra ottica da 10 gigabit in Germania che sarà fornita agli utenti dall’operatore di rete Greenfiber.

Si tratta di una novità per l’Europa, che parte dalla Germania e potrebbe presto arrivare anche in Italia.

In Germania ZTE fornisce la tecnologia di rete a banda larga a 10 Gigabit per le reti in fibra ottica, mentre Greenfiber è responsabile della gestione completa del progetto e della fornitura di Internet a 10 Gbit/s.

Le prime sezioni della rete a 10 Gigabit per 60.000 abitanti dei distretti di Minden-Lübbecke, Lüneburg e Fulda saranno completate quest’estate, in modo che i primi clienti finali residenziali e commerciali delle tre regioni, con un totale di 50 scuole e oltre 1.000 aziende in 15 città e comuni, avranno presto una larghezza di banda fino a 10 Gbit/s.

L’obiettivo di ZTE è quello di svolgere un ruolo di primo piano nell’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura gigabit europea, soprattutto nelle regioni rurali.

In Italia ZTE sta contribuendo all’implementazione della rete FTTH di Open Fiber attraverso la fornitura e l’installazioni della propria tecnologia, in particolare la GPON per le aree A&B.

In Europa ZTE sta portando avanti l’espansione delle reti in fibra ottica con collegamenti alle stazioni radio mobili, promuovendo la fornitura di un’efficiente infrastruttura di rete fissa che costituisce la base per lo sviluppo delle reti 5G.

I componenti attivi che provengono da ZTE sono gli switch che servono come nodi tra la rete principale e l’ultimo miglio OLT (Optical Line Terminals) e gli ONT (Optical Network Terminals).

La rete FTTH a 10 gigabit è basata sulla piattaforma OLT TITAN (ZXA10 C600) di ZTE, che viene utilizzata per la prima volta in Germania per una rete in fibra ottica XGS-PON a 10 Gbps.

Il TITAN è la piattaforma di punta di ZTE e supporta tutte e tre le generazioni di tecnologia PON - GPON, XG-PON e XGS-PON - e in futuro questa famiglia di dispositivi supporterà 50G PON.

Grazie alla sua capacità di commutazione non bloccante e alla sua architettura di prodotto orientata al futuro, il dispositivo è già in grado di fornire servizi simmetrici a 10Gbit/s con la tecnologia XGS-PON per i clienti finali.

Per i clienti l’hardware è costituito da XGS-PON ONT che rappresentano la connessione alla rete e convertono il segnale ottico in ingresso in un segnale elettrico con 10 Gbit/s in conformità con IEEE 802.3an.

Per il funzionamento della rete ZTE fornisce anche il server EMS NetNumen U31 come sistema di gestione uniforme