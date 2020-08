Palo Alto Networks progetta l’acquisizione di The Crypsis Group

Palo Alto Networks ha deciso di ampliare il proprio orizzonte, mirando ad acquisire la società di consulenza forense The Crypsis Group per 265 milioni di dollari.

Nikesh Arora, presidente e CEO di Palo Alto Networks ha espresso compiacimento per l’operazione: «Unendo le forze, saremo in grado di aiutare i clienti non solo a prevedere e prevenire gli attacchi informatici, ma anche a mitigare l’impatto di qualsiasi violazione che possono affrontare».

Le soluzioni offerte da Palo Alto fornisce sono progettate per prevenire gli attacchi, ma il fatto è che nessun set di strumenti è infallibile, e assisteremo sempre ad una lotta fra aziende come Palo Alto e i cybercriminali che cercano di violare le loro difese.

Crypsis può aiutare a capire come una violazione è accaduta e a scegliere le soluzioni adeguate a mettere in sicurezza l’infrastruttura aziendale. la società si è dedicata alla creazione di un mondo più sicuro attraverso la lotta contro la criminalità informatica. Secondo Bret Padres, CEO di The Crypsis Group, la società insieme a Palo Alto Networks, sarà in grado di aiutare le imprese e i governi a rispondere meglio agli attori delle minacce su scala globale.

Quando la transazione sarà giunta al termine, con The Crypsis Group nel novero del proprio arsenale, Palo Alto potrà inoltre contare su più di 150 consulenti altamente qualificati, che hanno gestito finora circa 1.300 incidenti all’anno.

Questo darà a Palo Alto una considerevole potenza di fuoco nel settore della consulenza, per affrontare le drammatiche situazioni in cui gli attaccanti hanno fatto breccia all’interno delle difese informatiche di una organizzazione cliente.

Secondo le previsioni, l’operazione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre fiscale del 2021. Come di consueto, l’acquisizione sarà soggetta a controllo normativo e alle autorizzazioni previste e necessarie: ricordiamo infatti che Palo Alto è una public company, e in quanto tale risponde a specifiche normative.