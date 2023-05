Palo Alto Networks: sicurezza cloud ora nativa su Microsoft Azure

Palo Alto Networks ha annunciato la disponibilità del proprio Next-Generation Firewall (NGFW) ML-Powered su Microsoft Azure come servizio ISV nativo di Azure completamente gestito.

Cloud NGFW per Azure offre una soluzione di sicurezza completa con funzionalità avanzate come Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, WildFire e DNS Security. Grazie a IA e ML, è in grado di bloccare minacce note, sconosciute e zero-day, consentendo ai clienti di migrare in modo sicuro e più rapido le proprie applicazioni su Azure.

Come servizio ISV nativo Azure di Palo Alto Networks, Cloud NGFW per Azure è veloce e semplice da acquistare direttamente dal portale Azure e implementare, ed è completamente gestito da Palo Alto Networks, in modo che i clienti non debbano preoccuparsi di scalabilità, resilienza e aggiornamenti software. Cloud NGFW for Azure si integra anche con le implementazioni Azure Virtual WAN, consentendo ai clienti di proteggere il traffico sull’intera rete.

“Le aziende desiderano migrare rapidamente al cloud senza dover scendere a compromessi sugli standard di sicurezza acquisiti on-premise. Con Cloud NGFW per Azure, un NGFW alimentato da ML fornito come servizio ISV nativo di Azure, le aziende possono migrare con fiducia al cloud ed eseguire applicazioni con la velocità e la scala del cloud, mantenendo un’elevata sicurezza. Questa soluzione offre alle imprese l’agilità di cui hanno bisogno per competere nel frenetico ambiente enterprise di oggi, garantendo al contempo che le loro applicazioni cloud siano sicure e protette da una tecnologia di riferimento del settore”, ha dichiarato Anand Oswal, Senior Vice President Network Security di Palo Alto Networks.

“In Microsoft ci impegniamo a garantire che Microsoft Azure sia la piattaforma cloud più affidabile e sicura. Con la release in anteprima di Palo Alto Networks Cloud NGFW (Next-Generation Firewall) per Azure, siamo lieti di estendere il nostro ecosistema di soluzioni ISV native e fornire a clienti e sviluppatori ulteriori opzioni per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza. Questa collaborazione combina la scalabilità e l’affidabilità di Azure con l’esperienza di Palo Alto Networks per aiutare a proteggere i nostri clienti dalle minacce più recenti”, ha dichiarato Julia Liuson, president, Microsoft Developer Division di Microsoft.

Con Cloud NGFW per Azure, i clienti possono beneficiare di:

Sicurezza Best-in-Class firmata Palo Alto Networks: funzionalità di sicurezza senza precedenti grazie al suo NGFW basato su machine learning. Cloud NGFW per Azure utilizza IA e ML per rilevare e bloccare minacce note, sconosciute e zero-day, consentendo ai clienti di essere sempre un passo avanti rispetto ad avversari preparati. Questa tecnologia avanzata permette a Palo Alto Networks di bloccare quasi 5 miliardi di eventi al giorno, dimostrando l’efficacia di questa soluzione nel fornire una robusta sicurezza ai clienti.

Facilità d’uso: Cloud NGFW per Azure è progettato per essere incredibilmente facile da usare, grazie alla sua architettura Azure-native ISV Service. Ciò consente ai clienti di acquistare e distribuire la soluzione direttamente dal portale di Azure in pochi minuti, fornendo una protezione immediata dalle minacce informatiche. La soluzione è anche semplice da gestire, in quanto spetta a Palo Alto Networks occuparsi di scalabilità, resilienza e aggiornamenti software. Inoltre, Cloud NGFW per Azure si integra perfettamente con le implementazioni Azure Virtual WAN, consentendo ai clienti di proteggere il traffico sull’intera rete, offrendo ai clienti l’agilità e la flessibilità necessarie per gestire la sicurezza del cloud concentrandosi sugli obiettivi aziendali principali.

Sicurezza e gestione coerenti da On-Prem al Cloud: L’integrazione di Panorama con Cloud NGFW per Azure offre una serie di vantaggi ai clienti. In primo luogo, consente l’estensione dei criteri di sicurezza senza soluzione di continuità da on-premise ad Azure, semplificando le operazioni e riducendo il carico di lavoro amministrativo e il costo totale di proprietà. Inoltre, garantisce gli stessi elevati standard di protezione nel cloud, assicurando che gli ambienti dei clienti siano sicuri e protetti dalle minacce informatiche. L’integrazione offre anche visibilità centralizzata, fornendo preziosi insight sulle minacce presenti in rete, dagli ambienti on-premise a qualsiasi cloud. Ciò consente ai clienti di amministrare le policy di sicurezza attraverso la console Panorama esistente, semplificando la gestione e permettendo ai team cloud di concentrarsi sulla migrazione delle applicazioni e sullo sviluppo di nuove app.

Cloud NGFW per Azure è disponibile in anteprima pubblica in diverse aree geografiche, tra cui l’Europa, con altre che seguiranno a breve.