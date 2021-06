Arriva il PaaS made in Europe, lo fanno OVHcloud e Platform.sh

Il tema della sovranità coinvolge anche per il Platform as a service: OVHcloud e Platform.sh propongono agli sviluppatori una soluzione PaaS integrata perlo sviluppo di applicazioni e siti web.

Web PaaS, basato su Platform.sh, è al 100% integrato nel portfolio di soluzioni firmate OVHcloud.

Entrambe le aziende sono membri di GAIA-X, sono convinte della necessità di costruire un’alternativa cloud europea e hanno messo a punto una soluzione completamente localizzata in Europa che rispetta i requisiti del GDPR.

Chi è Platform.sh

Platform.sh è una piattaforma di servizi cloud per l’hosting di applicazioni web. La piattaforma per il continuous delivery. È disponibile in Europa, negli Stati Uniti e in Asia, con partnership globali con Aws, Orange, Azure ed ora OVHcloud. L’azienda è vincitrice del programma di finanziamento europeo Horizon2020, ha sede a Parigi e a San Francisco, e ha tra i suoi clienti brand come Financial Times, Gap, Unity3D, Adobe Magento, Orange, Hachette, The British Council. Nel 2020 si è unita a Gaia-X per un cloud europeo.