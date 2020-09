OVHCloud, pronta la nuova generazione di data center privati su cloud

Da oltre dieci anni OVHcloud propone il servizio di Hosted Private Cloud, basato sulla attivazione di un data center privato in cloud e conferendo così alle aziende un’infrastruttura robusta, scalabile e automatizzata per l’utilizzo di ambienti critici e l’esecuzione di carichi di lavoro intensivi.

Il gruppo francese ha raggiunto un’ampia gamma di certificazioni rispondendo alle esigenze del settore finanziario, per gli standard del PCI Security Council (PCIDSS), o del settore sanitario, con la certificazione sicura per l’hosting dei dati sanitari.

Ora rilascia la nuova generazione del servizio, Hosted Private Cloud Premier, risultato di una stretta collaborazione con i partner tecnologici di OVHcloud, poiché integra combinazioni multiple di hardware e software: offre la scelta di nuove componenti, compresa l’ultima generazione di CPU Intel, in un contesto in cui la rete e lo storage sono completamente ridisegnati.

Le innovazioni sono state testate dalla Ricerca e Sviluppo di OVHCloud per alcuni mesi e sono ora integrate in produzione.

Hosted Private Cloud Premier, le specifiche del servizio

Hosted Private Cloud Premier offre una gamma ampliata di sette host standard, integrati da tre nuove referenze di host iperconvergenti basati sulla tecnologia VMware vSAN e con una capacità che va da 48GB a 768GB di Ram per prestazioni migliori e latenza ridotta, ideale per applicazioni critiche.

Datastore NFS fino a 6TB offrono capacità di archiviazione a un buon rapporto qualità-prezzo e consentono di memorizzare dati in data center di libera scelta, in 7 sedi in tutto il mondo.

L’accesso alla rete pubblica e privata avviene con maggiore capacità, fino a 25 Gbps, per migliorare le prestazioni delle applicazioni.

Il servizio si basa infatti su una gamma completa di software VMware: vCenter, vSphere versione 6.7 (licenza Enterprise Plus), vSAN e NSX. Hosted Private Cloud Premier integra, inoltre, la componente vRealize Operations di VMware senza costi aggiuntivi per facilitare l’accesso al monitoraggio dell’infrastruttura e al capacity planning.

L’offerta Hosted Private Cloud è fondata sugli standard VMware e garantisce una reversibilità tecnologica totale.

Gli utenti di OVHcloud possono beneficiare dell’integrazione, del supporto ai managed service e della consulenza di un ecosistema di 800 partner certificati dall’OVHcloud Partner Program, per supportare l’implementazione delle soluzioni innovative.

