Oracle e Netaxis lanciano il Session Border Controller as a Service

Oracle e Netaxis hanno annunciato la disponibilità del Session Border Controller as a Service (SBCaaS) di Netaxis su Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Con un solo clic, sottolinea Oracle, i fornitori di servizi di comunicazione (CSP, communications service provider) possono facilmente lanciare un servizio completamente automatizzato e altamente disponibile per deliverare voce e video sicuri e di alta qualità sulle reti di comunicazione in tempo reale.

La soluzione SBCaaS di Netaxis è alimentata dagli SBC di Oracle in esecuzione su OCI Generation 2 Cloud ed è completata dal livello di routing intelligente e completamente automatizzato di Netaxis.

I Session Border Controller, SBC, consentono la distribuzione di voce e video sicuri e di alta qualità attraverso le reti di comunicazione in tempo reale. Sono un componente fondamentale delle reti di comunicazione odierne e vengono tipicamente implementati ai confini tra le reti, sottolinea Oracle.

La soluzione SBCaaS di Netaxis si basa sugli SBC Oracle in esecuzione sul cloud Gen 2 di OCI, che utilizza network non-oversubscribed e fornisce la potenza di calcolo necessaria per controllare le comunicazioni basate sulle sessioni senza aggiungere latenza, jitter o ritardo ai flussi multimediali bidirezionali.

Il lancio di SBC as a service, afferma l’azienda, consente agli operatori di semplificare i processi di implementazione e gestione, permettendo a loro stessi e ai loro clienti di concentrarsi maggiormente sulle attività di core business. Gli SBC in esecuzione nel cloud forniscono strumenti di monitoraggio, analisi e reporting avanzati. Gli SBC as a service possono connettersi senza problemi alle reti IP, garantendo l’interoperabilità tra i fornitori di servizi e i protocolli di comunicazione.

L’SBCaaS – sostiene Oracle – presenta numerosi vantaggi per i CSP, tra cui il risparmio sui costi, la flessibilità e la scalabilità, la maggiore sicurezza, la semplificazione dell’implementazione e della gestione, il miglioramento dell’interoperabilità e della qualità del servizio e le funzionalità di routing standard out of the box.

Inoltre, riduce le spese in conto capitale iniziali (capex) e consente di gestire le spese operative. I CSP possono scalare i servizi su richiesta e ottimizzare l’allocazione delle risorse. Utilizzando SBCaaS, i CSP possono anche adattarsi velocemente alla rapida evoluzione delle richieste del mercato e delle esigenze dei clienti. Gli SBC lanciati in piattaforme cloud come OCI possono facilmente scalare verso l’alto e verso il basso per adattarsi alle fluttuazioni del traffico. Gli SBC as a service garantiscono la protezione della rete del CSP da attacchi malevoli e accessi non autorizzati. Gli SBC fungono poi da gateway sicuro per le sessioni multimediali basate su SIP, fornendo meccanismi completi di prevenzione delle minacce e funzionalità di monitoraggio in tempo reale.

Gli SBC sono dunque oggi una componente fondamentale delle reti di comunicazione e consentono ai CSP di garantire un’interoperabilità sicura tra reti e standard multimediali. Per questo Netaxis e Oracle hanno deciso di collaborare per offrire SBC as a service (SBCaaS), una soluzione innovativa ed efficiente che consente ai CSP di soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti, massimizzando il ritorno sugli investimenti.