Oracle e Cybereason collaborano per la cybersecurity

Per Oracle la cybersecurity è da sempre una priorità assoluta, e lo dimostra nuovamente annunciando che Cybereason ha adottato Oracle Cloud Infrastructure come piattaforma preferenziale per supportare la sua piattaforma Cybereason Defense Platform nella sua espansione mondiale. Le due società collaborano per aiutare le imprese a difendersi dalle minacce informatiche più evolute, a livello di singolo endpoint e di azienda.

Grazie alla scalabilità complessiva di Oracle Cloud Infrastructure, alla sua velocità di rete con una latenza di soli microsecondi e al suo costo competitivo, Cybereason potrà offrire ai clienti, tramite Cybereason Defence Platform, potenti strumenti di individuazione e prevenzione delle minacce, che utilizzano analytics comportamentali evolute e correlazioni contestuali profonde.

Con Oracle Cloud, i clienti Cybereason sfrutteranno i vantaggi di una architettura cloud-native per proteggere i loro endpoint su scala globale e potranno implementare la piattaforma rapidamente, dato che Oracle supporta strumenti open-source aderenti agli standard di settore, come Terraform e Ansible.

A differenza di altre soluzioni di sicurezza endpoint basate su un approccio alla protezione incentrato sugli alert, la soluzione Cybereason ha un approccio centrato sulle operation che permette al personale dedicato alla security di smettere di “inseguire” le segnalazioni di allarme, ottenendo automaticamente visibilità sulle attività malevole rilevate.

Oracle e Cybereason hanno anche siglato una partnership strategica per portare sul mercato e vendere congiuntamente le soluzioni. La piattaforma di protezione endpoint di Cybereason è ottimizzata per essere offerta tramite le cloud region globali (con cloud di seconda generazione, “Gen2 Cloud”) di Oracle. La soluzione è disponibile tramite Cybereason e anche in Oracle Cloud Marketplace, il luogo in cui i clienti possono cercare le migliori applicazioni aziendali e servizi disponibili per le loro aziende.