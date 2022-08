Opentext acquisirà Micro Focus: operazione da 6 miliardi di dollari

OpenText ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per acquisire l’intero capitale sociale di Micro Focus per una cifra di 6 miliardi di dollari.

Micro Focus è una delle più grandi società di software al mondo e serve migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, comprese molte delle più grandi società del Fortune Global 500 e ha registrato un fatturato di circa 2,7 miliardi di dollari nel periodo conclusosi il 30 aprile 2022

Il commento del Ceo di Opentext

“Siamo lieti di annunciare la nostra ferma intenzione di acquisire Micro Focus e non vedo l’ora di accogliere i clienti, i partner e i dipendenti di Micro Focus in OpenText”, ha affermato Mark J. Barrenechea, CEO e CTO di OpenText. “Al completamento dell’acquisizione, OpenText sarà una delle più grandi aziende di software e cloud del mondo con un’enorme base di clienti prestigiosi, una scala globale e un’ampia offerta di mercato. I clienti di OpenText e Micro Focus trarranno vantaggio da un partner che può aiutarli in modo ancora più efficace ad accelerare i loro sforzi di trasformazione digitale sbloccando il pieno valore delle loro risorse informative e dei loro sistemi principali”.

Barrenechea ha inoltre aggiunto: “Micro Focus porta entrate significative e scala operativa a OpenText, con un mercato totale indirizzabile combinato di 170 miliardi di dollari. Con questa potenziale presente, riteniamo di avere opportunità di crescita significative. Ci aspettiamo che Micro Focus dia un importante contributo. Inoltre, Micro Focus beneficerà di OpenText Business System per creare operazioni più forti e flussi di cassa significativi, e i clienti di Micro Focus beneficeranno di OpenText Private e Public Clouds”.

“Intendiamo finanziare l’acquisizione interamente in contanti con la liquidità esistente, il nuovo debito e la nostra struttura di credito revolving esistente. OpenText non prevede di raccogliere alcun capitale per finanziare l’acquisizione. Ci impegniamo a fornire agli investitori una maggiore visibilità nelle nostre aree di business ad alto valore, offrendo un rapporto di leva finanziaria netta inferiore a 3 volte in 8 trimestri e continuando il nostro programma di dividendi, e prevediamo di avere Micro Focus sul nostro modello operativo entro 6 quarti di chiusura della transazione”, ha concluso Barrenechea.

Informazioni sui termini dell’acquisizione

Il prezzo di acquisto totale sarà pari a 6 miliardi di dollari, comprensivo di liquidità e debito di Micro Focus.

Sinergie di costo previste di 400 milioni di dollari, incluso il programma di risparmio sui costi precedentemente annunciato di Micro Focus di 300 milioni di dollari, nonché 100 milioni di dollari in sinergie di costi aggiuntivi

Corrispettivo interamente in contanti per l’acquisizione da finanziare con 4,6 miliardi di nuovo debito, 1,3 miliardi in contanti e un prelievo di 600 milioni sulla linea di credito revolving esistente.

Si prevede che l’Acquisizione si concluda nel primo trimestre del calendario 2023, subordinatamente al soddisfacimento normative vigenti.